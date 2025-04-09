Motorinde 2,64 TL indirim

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı piyasaları sarsarken, petrol fiyatlarında da son dört yılın en düşük seviyesi görüldü. Brent petrol fiyatı 63 dolara kadar çekildi. Ham petrol fiyatı da 75 dolardan yüzde 13,3 düşerek 65 dolara geriledi. Petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüş akaryakıtta tabelaya geç de olsa yansımaya başladı.

Dün otogazın litre fiyatına yapılan 82 kuruş indirimin ardından benzin ve motorinde yapılacak tarife değişikliği belli oldu. Motorin fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,64 TL indirim geldi. Benzin grubunda da yarın 2,15 TL civarında indirim bekleniyor. Ancak son haftalarda ham petrol fiyatında yüzde 13,3 düşüş yaşanırken, toplam 10 dolarlık geri çekilmenin pompaya yalnızca yüzde 5,5 oranında yansıması dikkat çekti. Petrol fiyatlarındaki düşüşün yarısı bile akaryakıta indirim olarak yansıtılmadı.