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Ekonomi

Motorine zam geliyor

22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira zam gelmesi bekleniyor.

10:22 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira zam bekleniyor.

Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.86 liradan satılıyor.
  • Benzinin litresi ise ortalama 37.74 liradan satılıyor.

Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 21 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 21 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 86,32 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Oto gaza 2 lira 3 kuruş, benzine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti. Motorine 1 lira zam geliyor. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.


#motorin
#benzin
#LPG
#akaryakıt
#zam
#indirim
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