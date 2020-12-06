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Ekonomi Mücbir sebebi bekliyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mücbir sebebi bekliyorlar

Mücbir sebebi bekliyorlar

ATO Başkanı Gürsel Baran, salgın hastalık önlemleri çerçevesinde faaliyeti durdurulan işletmelerin mücbir sebep ilan edilmesini beklediklerini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret eden ATO heyeti, reel sektörün sorunlarına çözüm istedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz - Gürsel Baran
Cevdet Yılmaz - Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan kısıtlama kararları nedeniyle başkentte işletmelerin zor günler yaşadığını belirterek, “Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kısıtlanan sektörler, bu süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor” ifadesini kullandı.

ANKARA’DA 15 BİN İŞLETME KISITLARDAN ETKİLENDİ

  • Baran ve oda yetkilileri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı seçilen AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti. Görüşmede, reel sektörün sorunları değerlendirildi. Baran, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan kısıtlama kararları nedeniyle hizmet sektörünün zor günler yaşadığına dikkati çekerek, Ankara genelinde yaklaşık 15 bin işletmenin ya kapandığını ya da çok düşük iş hacmiyle faaliyetlerine devam etmek durumunda kaldığını bildirdi.

İŞLETMELER SORUN YAŞIYOR

İşletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte sorun yaşadığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti: “Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kısıtlanan sektörler, bu süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor. Bunun yanında kira desteği talepleri var. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bu konuda çalışma yapıldığına ilişkin açıklamaları bulunuyor. Bizim üyelerimiz arasında yer alan şahıs kuruluşlarının da bu kapsamda değerlendirilmesini bekliyoruz.”

YAPILANDIRMA ÖDEMELERİNDE ERTELEME BEKLİYORUZ

Salgın nedeniyle gerçekleşen ilk faaliyeti durdurma döneminde mücbir sebep kapsamına alınan işletmelerin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki vergi, SGK gibi yükümlülüklerinin ekim, kasım ve aralık aylarına ertelendiğini anımsatan Baran, yeniden kapanma süreci nedeniyle ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep etti. Baran, yapılandırma kapsamında ertelenerek taksitlendirilen borçlar için de ocak ayında ödemelerin başlayacağını hatırlatarak, üyelerinin yapılandırma ödemelerinin de ertelenmesini beklediğini ifade etti.

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