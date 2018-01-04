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TÜRKİYE EKONOMİSİ

2018 mühendis maaşları ne kadar oldu! İşte en düşük mühendis maaşı

Mühendis maaşı belli oldu

Milyonlarca memurun Ocak ayı zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Mühendis zammı ne kadar oldu? En düşük mühendis maaşı ne kadar? Tüm detaylar haberimizde...

Haber MerkeziYeni Şafak
2018 yılı mühendis maaşları belli oldu.
2018 yılı mühendis maaşları belli oldu.

Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı alacak.

Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.69 olacak.

En düşük maaş ne kadar oldu?

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.721 TL’den 2.893 TL’ye yükselecek. En düşük memur emekli aylığı 1.871 liradan 1.978 liraya çıkacak.

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

Zam oranı nasıl belirleniyor?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Mühendis maaşı ne kadar oldu?

2018 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere, 1/4 derece mühendisin en düşük maaşı 4,908 TL olurken, en yüksek maaşı ise 5,204 TL oldu.

Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.

Kaynak: Maliye Bakanlığı (*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

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