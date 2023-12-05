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Ekonomi

MÜSİAD'dan üyelerine TROY kullanımı çağrısı: Hep birlikte Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirelim

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), üyelerine yerli ödeme sistemi TROY'u tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu. MÜSİAD'dan yapılan açıklamada üyelere işletmelerinde ve yurt içi kullanımlarında TROY'u tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulunulurken, TROY kullanımı ile "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirme" mesajı da verildi.

Semih Bozkuş
22:09 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 23:06 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
MÜSİAD'dan TROY'a destek
MÜSİAD'dan TROY'a destek

Bankalar, İsrail’i boykot amacıyla Visa ve Mastercard'ını iptal ettiren vatandaşların milli ödeme yöntemi TROY'a geçiş talebine yetişemez oldu.

Belediyeler ile kamu kurumları da TROY'a geçme kararı alırken, yerli ödeme sistemine bir destek de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) geldi.

MÜSİAD, üyelerine TROY'u tercih etme çağrısında bulunarak, "Gelin hep birlikte TROY ile Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirelim!" dedi.

MÜSİAD'dan üyelerine TROY'u tercih etme çağrısı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın imzasıyla yapılan açıklamada Türkiye'nin, küresel ekonomik sisteme bağımlılıktan kurtulma ve yeni teknolojilerle birlikte veri güvenliğini ön planda tutarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sahipliğinde TROY dijital ödeme çözümlerini geliştirdiği ifade edildi.

Böylelikle vatandaşlara daha müreffeh bir gelecek oluşturmanın hedeflendiği belirtilerek MÜSİAD üyelerine de işletmelerinde ve yurt içi harcamalarında TROY'u tercih etmeleri önerildi.

TROY'un tercih edilmesiyle üyelerin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağının altı çizilirken, "Gelin hep birlikte TROY ile Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirelim!" ifadeleriyle de güçlü bir mesaj da verildi.

"Gereken mesajın gücüne katkıda bulunmanızı talep ediyoruz"

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MÜSİAD olarak ülkemizin yerli kaynaklarına ve değerlerine olan bağlılığımızı her platformda dile getiriyor, bu değerlere katkı sağlamak ve ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek amacıyla millî teknolojileri ve girişimleri savunuyoruz.

Bu bağlamda ülkemiz, küresel ekonomik sisteme bağımlılıktan kurtulma ve yeni teknolojilerle birlikte veri güvenliğini ön planda tutarak, vatandaşlarımıza daha müreffeh bir gelecek oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sahipliğinde TROY dijital ödeme çözümlerini geliştirmiştir.

MÜSİAD olarak siz değerli üyelerimizden, işletmelerinizde ve yurt içi kullanımlarınızda TROY'u tercih ederek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmanızı, çalışanlarınıza ve çevrenize TROY kullanımının avantajlarını anlatarak, yerli ve millî ekonomiye destek olmalarını sağlamanızı, bu sayede gereken mesajın gücüne katkıda bulunmanızı talep ediyoruz.

Gelin hep birlikte TROY ile Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirelim!"



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