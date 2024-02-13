Müteahhide ‘yeterlilik’ esaslı iş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, güvenli binaların yaygınlaştırılma işine mesleki yetkinlikten başlayacak. Ülkeyi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından sağlıksız yapı stokunun ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar hızlandırıldı. Bir yandan rezerv alanlara yeni konutlar inşa edilirken, diğer taraftan da kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verildi. Yürütülen bu çalışmalar kapsamında mesleki eleman niteliğinin de artırılması yönünde adımlar atılıyor.

ŞANTİYE ŞEFLERİNE TECRÜBE ŞARTI

Bu doğrultuda yapı müteahhitlerinin yeterliliklerine uygun, şantiye şeflerinin ise yapının niteliği, büyüklüğü ve yapı sınıflarına göre görev alması sağlanacak. Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarları, mesleki tecrübe ile birlikte yapı sistemlerinin karmaşıklığı, niteliği ve bina büyüklüklerine bağlı olarak kademelendirilecek.

İNŞAAT ALANLARINA SIKI DENETİM

Güvenli yapılaşma için mesleki niteliğinin yanı sıra yapı malzemelerine yönelik de çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilecek, inşaat sektöründe dijitalleşme desteklenecek ve mesleki yetkinlik artırılacak. Gümrük Birliği kapsamında, yapı malzemeleri alanında malların serbest dolaşımına olanak sağlayan AB teknik mevzuatı takip edilecek, uyumlaştırma ve güncelleme çalışmaları yapılacak. Bunların yanı sıra inşaat alanlarının denetimine yönelik çalışmalar artırılacak.







