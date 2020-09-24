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​Nakit paralar virüs kurbanı

Nakit paralar virüs kurbanı

Türkiye, 13 Avrupa ülkesi arasında koronavirüs nedeniyle nakit kullanımında en çok tereddüt eden ülke oldu. Türkiye’deki katılımcıların toplamda yüzde 74’ü koronavirüs nedeniyle tamamen veya büyük ölçüde nakit kullanımı konusunda tereddüt ettiklerini belirtirken, Avrupa ortalaması ise yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ING Grubu'nun 13 Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle nakit kullanma konusunda tereddüt eden ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer aldı.

YÜZDE 74 NAKİT PARA İSTEMİYOR

ING Grubu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 Avrupa ülkesinde nakit kullanım alışkanlıklarını inceledi. IPSOS tarafından gerçekleştirilen araştırma, son yıllarda teknolojinin etkisiyle değişen nakit kullanım alışkanlıklarını ve koronavirüsün bu sürece etkisini ortaya koydu. Katılımcılara, koronavirüs nedeniyle nakit kullanımında tereddüt edip etmedikleri soruldu. Türkiye'deki katılımcıların yüzde 46'sı tamamen, yüzde 28'i büyük ölçüde olmak üzere toplamda yüzde 74'ü nakit kullanmakta tereddüt yaşadığını söyledi. Avrupa'daki katılımcıların ise toplamda yüzde 48'i koronavirüs nedeniyle nakit kullanımına tamamen veya büyük ölçüde sıcak bakmadıklarını ifade etti.

AVUSTURYA NAKİTİ UMURSAMADI

Türkiye'de pandeminin nakit kullanımı konusunda bir tereddüt yaratmadığını ifade eden katılımcıların oranı yüzde 6'da kalırken, Avrupa ortalaması yüzde 21 oldu. Araştırmaya katılan ülkeler arasında nakit kullanmaktan en az tereddüt eden 3 ülke yüzde 41 ile Avusturya, yüzde 34 ile Almanya ve yüzde 24 ile Çekya olarak sıralandı. Bu tablo, nakit kullanımının daha yüksek olduğu ülkelerin pandemi sürecinden de fazla etkilenmediğini, buna karşın yeni teknoloji ve ödeme yöntemlerinin gelişmesiyle nakit kullanımının azaldığı Türkiye gibi ülkelerde pandeminin etkisiyle bu durumun hız kazandığını göz önüne serdi.

KART KULLANIMINDA EN MEMNUN ÜLKEYİZ

  • Araştırmada katılımcılara, nakit kullanımından uzaklaşmanın kendilerini memnun edip etmediği de soruldu. Türkiye, yüzde 38 ile bu durumdan en fazla memnun olan ülke olurken, İspanya yüzde 31 ile ikinci, İtalya yüzde 30 ile üçüncü sırada yer aldı. Avusturya’da ise her 100 kişiden sadece 3’ü nakitten uzaklaştığı için memnun. Avusturya’yı yüzde 13 ile Hollanda ve yüzde 15 ile Almanya takip etti. Kullanıcıların farklı harcamalarındaki nakit kullanımının son 3 yıldaki değişimi de incelendi. 2017’de taksi ödemelerinin yüzde 86’sı nakit olarak yapılırken, 2020’de bu oran yüzde 70’e düştü. Bunu yüzde 71’den 56’ya düşen toplu taşıma harcamaları izledi. Türkiye’de ise katılımcıların son 3 yılda nakit kullanımından en çok uzaklaştıkları alan toplu taşıma oldu.Takside nakit kullanımı da 7 puanın üzerinde bir düşüşle yüzde 70,6’ya geriledi.

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