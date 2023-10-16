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Ekonomi

Niğde’de tarımsal iş birliği zirvesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Cihannüma Derneği iş birliğinde düzenlenen “Tarımın Geleceği Çalıştayı” tamamlandı.

Ekonomi Servisi
04:00 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nevzat Aydın.

Nevzat Aydın.

Çalıştay başkanı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki çalıştayın ardından gelecekte iklim değişikliği nedeniyle ciddi kuraklıklar yaşanacağının öngörüldüğünü söyledi. Aydın, programda ayrıca hayvancılık, mera, tohum, tarımda dijitalleşme üzerinde durulduğunu bildirdi. Aydın, akademisyen, bürokrat ve tarımın paydaş olduğu birçok sektörü bir araya getirmeyi hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti: “Çok verimli 2 gün geçirdik. Önemli iş birlikleri ve tanışıklıklar da oluşturduk.”



#Niğde
#Ekonomi
#Nevzat Aydın
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