Ekonomi Noterde güvenli ödeme dönemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Noterde güvenli ödeme dönemi

Özellikle ikinci el araç alım satımlarında noterlerdeki muhtemel dolandırıcılıkları önleyecek ‘güvenli ödeme sistemi’ başlıyor. 1 Şubat’ta geçilecek uygulama sayesinde, emanet hesabına alınan para, noterlik işleminin tamamlanmasının ardından ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Noterlik hizmetlerinde özellikle ikinci el araç alım satımlarında yaşanan dolandırıcılığı önleyecek ‘güvenli ödeme sistemi’ 1 Şubat’ta uygulamaya geçiyor. Sistemle, emanet hesabına alınan para, noterlik işleminin tamamlanmasının ardından ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılacak. Ayrıca 1 Şubat’tan itibaren noter ücretleri kredi kartı ya da banka kartıyla ödenebilecek.

PARA EMANET HESAPTA

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin yaptığı çalışmayla yeni yılda iki önemli uygulama hayata geçecek. Noterliklerde para sayma, para teslim etme, sahte para çıkma ihtimalleri karşısında ciddi mağduriyetler yaşanıyordu. Bu kapsamda, özellikle ikinci el araç alım satımında yaşanan dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için ‘güvenli ödeme sistemi’ uygulanacak. Sistem sayesinde, alışverişe konu para belirlenecek emanet hesabına alınacak ve noterlik işleminin tamamlanmasının ardından ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılması sağlanacak.

İŞLEM GERÇEKLEŞMEDEN ALAMIYOR

Söz konusu sistem yaşanabilecek mağduriyetleri ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçecek. Sistem sayesinde, nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkacak. Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçmeyeceğinden, satıcının notere gelmeme veya noterde işlemi gerçekleştirmeme riski ortadan kalkacak. İkinci el araç bedeli bloke edileceği ve satış sonrasında satıcı hesabına geçeceğinden satıcıya olan güven problemi ortadan kalkacak. Tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptali durumunda, alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esnasında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden risk ortadan kalkacak ve bu yolla yargıya gelen uyuşmazlıklar engellenecek.

  • Nöbetçi noterliklerde 598 bin işlem
  • Fotoğraf: Arşiv
  • Ülke genelinde faaliyete geçirilen ‘nöbetçi noterlik’ uygulamasına vatandaşların ilgisi devam ediyor. Uygulamanın başladığı 6 Nisan’dan bu yana cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterlerde 598 bin 872 bin işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerde en çok yapılan işlem ise 381 bin 722 ile ikinci el araç satışı oldu. Yine nöbetçi noterliklerde 81 bin 643 vekaletname işlemi yapıldı.
  • Kartla ödeme imkanı
  • Yapılan çalışmalar neticesinde noterlik hizmetleriyle ilgili ödeme aracı seçenekleri de çoğaltılıyor. Buna göre, vatandaş artık noter ücretleriyle harç ve vergileri kredi kartı veya banka kartlarıyla ödeyebilecek. Bunun için gerekli teknik altyapı çalışmaları ve ekipmanların (POS Cihazı gibi) temin edilerek noterliklere dağıtılması çalışmalarının yıl sonu itibariyle tamamlanacağı belirtildi. Her iki uygulama da 1 Şubat 2020 itibariyle başlayacak.

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