Nükleer santralde son viraja giriliyor

Enerjide dışa bağımlılığını her geçen yıl azaltan Türkiye, attığı adımlarla küresel enerji krizinden en az etkilenmek için çalışıyor. Bu hedefle yürütülen projelerden biri de Mersin’de yükseliyor. Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan ve 2023’de devreye alınacak Akkuyu NGS’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İlk 3 reaktörü devreye almak için çalışmaların devam ettiği projede, son ve 4’üncü reaktörün temeli de bugün atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS’de çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.

Dönmez, Akkuyu NGS’deki tüm reaktörlerin devreye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağını vurgulayarak, “Santralde her biri 1200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak. Yani kurulu gücü toplamda 4 bin 800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu da tek başına Ankara ve İzmir’in toplam elektrik talebine ya da İstanbul’un elektrik talebinin yüzde 90’ına denk geliyor” dedi.

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HEDEFE ADIM ADIM

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yarım asırlık nükleer serüvende hedefe adım adım yaklaştıklarını kaydetti. Dönmez, “Bu proje enerji bağımsızlığı, cari açığın azalması, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınması gibi birçok açıdan ülkemize çok ciddi kazanımlar sunacak. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te ilk reaktörü devreye alacağız” dedi.

EKONOMİ Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı