Nükleerde 4. nesil teknoloji arayışı

Enerji alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türkiye, nükleer teknolojide stratejik bir eşiği daha geçmeye hazırlanıyor. Akkuyu’dan sonra Sinop’ta kurulması planlanan ikinci nükleer santral projesinde çevresel ve teknik hazırlıklar büyük oranda tamamlanırken, Trakya için düşünülen üçüncü nükleer santral projesi kapsamında saha analizleri ve yönetim planları da şekillenmeye başladı. Türkiye’nin uzun vadeli enerji arz güvenliği hedeflerine paralel olarak, küçük modüler reaktörler (SMR) ve dördüncü nesil nükleer reaktör teknolojilerine yönelik fizibilite çalışmaları ise dikkat çekici bir derinlik kazanmış durumda.





YER LİSANSI ALINDI

Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) tarafından yürütülen süreçte, Sinop Nükleer Güç Santrali için 2020 yılında alınan olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararının ardından, Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan yer lisansı da alınmış bulunuyor. Projenin kurucu ve işletici şirketi TÜNAŞ, bu kapsamda hem ulusal hem uluslararası yatırımcılarla işbirliği geliştirme aşamasına geldi. TÜNAŞ, yalnızca Sinop değil, Trakya’da planlanan üçüncü nükleer santral projesi için de program yönetim planı ve saha fizibiliteleri üzerinde çalışıyor.





MACARİSTAN BAŞLANGIÇ

Türkiye'nin nükleer ekosisteminde bir diğer önemli aktör olan Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED AŞ.) sahip olduğu teknik kapasite ve uzman kadrosuyla uluslararası pazara açılma yolunda ilk adımını attı. Şirket, Macaristan'da inşaatı süren Nükleer Güç Santrali’ne yönelik, ekipman imalat denetimi hizmeti verme yetkisi aldı. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan bankacılık kısıtlamaları süreci yavaşlatsa da, Macaristan tarafı 2025 yılı itibarıyla Türkiye'den alınacak teknik denetim hizmetlerinde kararlı olduklarını ifade etti.





HEDEFTE MISIR VE RUSYA VAR

Macaristan ile sınırlı kalmayan NÜTED, Rusya’da imalatı yapılan nükleer ekipmanların üretim denetimi için de yeni bir sözleşme yapma hazırlığında. Görüşmelerin olumlu seyretmesi durumunda, şirketin kapsamlı bir hizmet paketiyle ikinci büyük sözleşmeye imza atması bekleniyor. Öte yandan, nükleer enerji yatırımlarına hız veren Mısır ile de temaslar sürüyor.





Analiz yapıldı, rapor hazırlandı

Şirketin en dikkat çeken girişimlerinden biri ise, küresel nükleer enerji gündeminde önemli bir yer tutan küçük modüler reaktörler (SMR) ve dördüncü nesil reaktör teknolojileriyle ilgili olarak yürüttüğü ön fizibilite raporları. Rolls-Royce ile yapılan iş birliği kapsamında 11 farklı SMR tipi incelenmiş ve tasarım değerlendirme raporları hazırlandı. 2030 ve 2040'lı yıllarda devreye alınması hedeflenen dördüncü nesil reaktör tasarımlarına ilişkin kapsamlı analizler tamamlanarak değerlendirme raporları oluşturuldu.



