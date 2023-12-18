Nükleere atık bertaraf tesisi

Türkiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve bu alandaki bağımsızlığını perçinleme çalışmalarının en önemli aktörlerinden olan nükleer güç santrali projeleri gündeme buralarda oluşacak atıkların ne olacağı sorusunu getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nükleer güç santrallerinden çıkacak olan atıkların bertarafı için atık bertaraf tesisi kurmayı planlıyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2024 yılı programına bu alanda yürütülecek çalışmalar da eklendi.

BAĞLANTI YOLUNUN KURULUMU HAZIR

Bunun yanı sıra Akkuyu NGS için tahsis edilen sahadan Mersin Antalya yoluna bağlantı sağlayan yola nükleer güvenlik gerekleri doğrultusunda ikinci bağlantı yolu yapılması amacıyla projelendirme, imalat gibi altyapı çalışmaları da devam ediyor. Bakanlık bu altyapı çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde çalışıyor.

YERLİLEŞTİRMEYE ÇALIŞMA GRUBU

Akkuyu NGS projesinde Türk firmalarının katılımını artırmaya yönelik adımlar atılacak. Bu kapsamda ihale prosedürleri ve takvimi, ürün tedarik süreci, test, kalite ve sertifikasyon gibi konularda ürün bazlı veya genel Türk firmalarını bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek. Nükleer sektörde yerlileştirmeyi artıracak çözüm önerileri ve faaliyetlerin koordinasyonuna yönelik Yerlileştirme Çalışma Grubu toplantıları düzenlenecek.

4 reaktörde çalışma sürüyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi ile enerji arzının istikrarı ve kesintisiz elektrik temini anlamında önemli bir ilerleme sağlandı. Şu anda tüm uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak 4 reaktörün aynı anda inşasına devam ediliyor. 27 Nisan 2023 tarihinde ilk yakıt çubukları sahaya getirilerek Akkuyu’ya nükleer tesis statüsü kazandırıldı.

7,2 GW nükleer güç hedefleniyor

Akkuyu NGS bütün ünitelerin faaliyete geçmesiyle Türkiye’nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak, yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ve 35 milyon ton karbon salımının önüne geçecek. Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projelerine yönelik teknoloji sahibi ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Ayrıca, 2035’e kadar 7,2 gigavat güce ulaşılması hedefleniyor.







