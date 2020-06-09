O uygulama da artık cepte: e-Devlet üzerinden istifa edilebilecek

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerinin, kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 içinde il ve ilçe sivil toplumla ilişkiler birimlerine bildirme yükümlülüğü getirildiği belirtildi.

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Açıklamada, bu değişikle derneklerin her türlü iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılabileceğinin de hüküm altına alındığı vurgulandı.

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1 milyon 89 bin 199 kişi dernek üyeliğini sorguladı

Bu düzenlemeler çerçevesinde vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden derneklere üye olup olmadıklarını sorgulayabildiklerine işaret edilen açıklamada, bugüne kadar bu hizmeti kullanarak 1 milyon 89 bin 199 kişinin dernek üyeliğini sorguladığına değinildi.

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