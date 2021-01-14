Ekonomi OECDnin raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin güzel haber
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 tahminini yukarı yönlü revize etti

OECD'nin raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin güzel haber

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Ekonomik İnceleme Raporu'nda, 2020 daralma beklentisi yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye revize edilirken, 2021'de yüzde 2,6 ve 2022'de ise yüzde 3,5 büyüme öngörüldü.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye revize etti.

OECD’nin Türkiye hakkında her iki yılda bir hazırlanan “Ekonomik İnceleme Raporu” yayınlandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk dalgasının ardından yaşanan toparlanmanın güçlü olduğuna ancak ekonominin ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, salgının ekonomik faaliyet üzerindeki etkisinin bölgedeki diğer ülkelere göre daha sonra ortaya çıktığı ancak keskin olduğu aktarıldı.

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Sağlık altyapısına övgü

Raporda, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve hedefli kısıtlamalar sayesinde Kovid-19 salgınının ilk dalgasında vaka sayılarını etkili bir şekilde kontrol altına almayı başardığı kaydedildi.

Yetkililerin kurumsal likiditeyi, istihdamı ve hane halklarının gelirlerini korumak için bol miktarda mali destek sağladığının hatırlatıldığı raporda, mali politikaların büyük bir kredi genişlemesini teşvik ettiği ifade edildi.

Raporda, Türkiye'nin nispeten mütevazi sosyal güvenlik ağları ve artan kurumsal borçları göz önüne alındığında, Kovid-19 krizinden tam bir toparlanmanın sağlanmasının zaman alacağının beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin Kovid-19 krizine sağlam kamu maliyesiyle girdiğine işaret edilen raporda, salgının para politikası zorluklarını artırdığı aktarıldı. Raporda, "Ekonominin girişimci gücü, zorlu makro ekonomik koşullar ve bölgesel jeopolitik gerilimler altında bile dikkati çekicidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

  • Salgının üretken sektörlerdeki finansal baskıları artırdığının altı çizilen raporda, Türk firmalarının ileri dijital teknolojileri benimsemede geride kaldığı uyarısında da bulunuldu.

Büyüme tahmini, 2021 için aşağı, 2022 için yukarı yönlü revize edildi

Raporda, Türk ekonomisine ilişkin beklentilere de yer verildi.

Buna göre, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 0,2 küçüleceği, 2021'de yüzde 2,6 ve 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.

OECD, 1 Aralık'ta yayımlanan Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türk ekonomisinin 2020'de yüzde 1,3 daralacağını, 2021'de yüzde 2,9 ve 2022'de 3,2 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Ülkedeki ortalama enflasyonun 2021'de yüzde 12 ve 2022'de ise yüzde 10 olacağı tahmin edildi.

  • Türkiye'deki işsizlik oranının da 2020'de yüzde 13,2, 2021'de yüzde 13,7 ve 2022'de yüzde 14,5 olacağı öngörüldü.

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