Ekonomi Olası bir savaşa karşı ABD harekete geçti Rus bankalarının para akışını kesecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Olası bir savaşa karşı ABD harekete geçti: Rus bankalarının para akışını kesecek

Beyaz Saray, ABD'deki mali kurumların başlıca Rus bankalarından gelecek para transferlerini gerçekleştirmesini engellemek de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı uygulanacak bir yaptırım paketi hazırladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Olası bir savaşa karşı ABD harekete geçti: Rus bankalarının para akışını kesecek
foto/arşiv

Konuyla hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımlar, başlıca Rus bankaları ile ABD bankaları arasında uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan "muhabir banka" ilişkilerini keserek Rusya'nın ekonomisine zarar vermeyi hedefliyor.

Reuters'e konuşan kaynaklar, söz konusu planın henüz nihai aşamada olmadığını ve planda bazı değişiklikler olabileceğini belirtti.

ABD'li yetkililer daha önce yeni yaptırımların bankacılık işlemlerini kapsayacağını belirtmişti. Ancak küresel para hareketlerinin temelini oluşturan muhabir banka ilişkilerinin yaptırım paketinin bir parçası olacağı bilinmiyordu.

  • Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı sorulara cevap vermedi.

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