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Ekonomi

Ölüm aylığına promosyon müjdesi

Ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişiye de promosyon müjdesi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarına başvurmaları halinde ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

04:00 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:21 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibinin başvurması halinde 5 bin lira promosyon ödemesi alacağını açıkladı. Emekli aylığı alan vatandaşların promosyon ödemeleri ise 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendi.

SGK’dan banka promosyonları hakkında yapılan açıklamada, “SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.



#ölüm aylığı
#SGK
#Ekonomi
39 dakika önce
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