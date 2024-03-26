Ölüm aylığına promosyon müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibinin başvurması halinde 5 bin lira promosyon ödemesi alacağını açıkladı. Emekli aylığı alan vatandaşların promosyon ödemeleri ise 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendi.

SGK’dan banka promosyonları hakkında yapılan açıklamada, “SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.