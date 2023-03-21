On soruda kentsel dönüşüm kredisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kentsel dönüşüme yönelik finansman paketine ilişkin yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sağlanacağı bildirildi. Paket kapsamında kredi üst limitinin 600 bin TL'den 1.250.000 TL'ye çıkarıldı. Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimi sağlanacak. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı kentsel dönüşüm destek paketinin detayları.