Öncelik enflasyonun düşürülmesi

Seçimlerin ardından Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasıyla Türkiye ekonomisi yeni bir döneme girerken, iş dünyasının beklentileri de farklılaştı. 131 ülkede faaliyet gösteren araştırma kuruluşu AGS Global, işletmelere yeni ekonomi yönetiminden ne beklediklerini sordu. 245 şirketin üst yöneticileri ile gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Araştırmada, ‘Şirketinizi önümüzdeki dönemde en çok hangi konuların zorlayacağını düşünüyorsunuz?’ sorusuna 13 şık verildi ve sadece 5 seçim yapılması istendi. Yöneticiler, yüzde 70,7 ile çalışan maliyetlerinin firmaları zorlayacağını belirtti. İkinci sırada yüzde 56,1 ile finansmana erişim, üçüncü sırada yüzde 36,6 ile nitelikli iş gücü eksikliği yer aldı. Türk iş dünyası, enflasyonun bir an önce düşülmesini ve kredi kanallarının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor.

YÜZDE 63,4’Ü TEMKİNLİ

İş Dünyası Duygu Barometresi’nde ‘temkinli bekleyişe devam’ diyenler son yılların zirvesine tırmandı. İştahlı büyüme yanlıları kısıtlı bir oranda kaldı. Yöneticilerin yüzde 63,4’ü temkinli olduklarını söylerken, yüzde 17,1’i içe kapanma ve daralmayı düşünüyor. Yine yüzde 17,1’i fırsatlar için tetikte olduğunu ifade ederken, yatırım iştahı yüksek olanların oranı yüzde 2,4 seviyesinde.

FAİZ POLİTİKASINA SINIRLI DESTEK

Merkez Bankası’nın yeni dönemdeki ilk toplantısında faizi yüzde 15’e yükseltmesi şirketlerin yüzde 60,7’sinin desteğini aldı. Yüzde 22,2’si oranı beğenmezken, kararsızlar yüzde 17,1 olarak gerçekleşti. Ekonomi yönetiminin kısa vadede başarılı olabileceği konular arasında yüzde 26,8 ile finansman sorununun çözülmesi, yüzde 24,4 ile yabancı yatırımcı girişi, yüzde 19,5 ile daha güçlü iş yapma ortamı öne çıktı. Ekonomi için neler yapılması konusundaki fikirleri de sorulan iş dünyası; reformların hayata geçirilmesi, maaş zamları yerine enflasyonun düşürülmesi, tasarruf edilmesi konusunda fikir birliği içinde bulunuyor.

Ahmet Güler

Krediye erişim karamsar havayı dağıtır

100’den fazla firmaya 500’ü aşkın pazarda hizmet veren AGS Global Araştırma Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, sonuçlara iş dünyasının karamsarlığının damga vurduğunu söyledi. Güler, “Seçimin hemen sonrasında başlayan olumlu hava yerini tedirginliğe bıraktı. Rasyonaliteye yaklaşana kadar faiz politikalarına destek var. Ancak bu faizlerin de ötesine geçilirse iş dünyası ayağına basıldığını hisseder. Ayrıca iş dünyası temsilcileri ekonomi yönetiminden sözlü yönlendirmelerin daha sağlıklı yapılmasını ve iletişimi güçlü tutmasını talep ediyor. İstikrar sağlanır ve ihtiyaç duyulduğunda krediye erişimin önü açılırsa iş dünyasının üzerindeki karamsarlık dağılır” dedi.

Tazminatlar işletmeleri zorlayacak

İş dünyası temsilcilerini yeni dönemde zorlayacak konulardan biri de EYT’nin getirdiği sorunlar olarak AGS Global’in araştırma sonuçlarına yansıdı. ‘EYT kararı işletmenizi nasıl etkiledi?’ sorusuna işletmeler çoklu cevap verdi. Üst yöneticilerin yüzde 48,8’i yüklü tazminat borcu oluştuğunu dile getirdi. EYT nedeniyle kalifiye eleman sıkıntısı çekenlerin oranı ise yüzde 24,4 oldu. İşletmelerin yüzde 12,2’si yatırım planlarının aksadığını kaydetti.



