EkonomiOPECin petrol üretimi Şubatta azaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

OPEC'in petrol üretimi Şubat'ta azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün ham petrol üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre günlük 77 bin varil azalarak 32 milyon 190 bin varil oldu.

Haber MerkeziAA
OPEC
OPEC

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre günlük 77 bin varil azalarak 32 milyon 190 bin varile geriledi.

OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, şubatta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 370 bin varil artarak 98 milyon 200 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerde ise petrol üretimi günlük 450 bin varil artışla 66 milyon 10 bin varili buldu. OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 77 bin varil azalarak 32 milyon 190 bin varile indi.

  • Örgütün üretimini kısmasıyla şubatta küresel petrol üretimi içindeki payı da yüzde 32,8 oldu.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da artarken, Venezuela, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ta düşüşler yaşandı.

Nijerya'da günlük üretim şubatta bir önceki aya kıyasla 24 bin 900 varil arttı. Günlük üretim Birleşik Arap Emirlikleri'nde 34 bin 300 varil, Irak'ta ise 25 bin 500 varilin üzerinde azaldı.

Ekonomik ve siyasi olarak zor bir dönemden geçen Venezuela'da ise günlük üretim 52 bin 400 varile geriledi.

Küresel talep artmaya devam edecek

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 600 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 630 bin varile ulaşacak.

Rapora göre, yılın ilk 6 ayında OPEC'in ham petrol talebi geçen yılın aynı dönemine göre günlük 200 bin varil azalarak 32 milyon 600 bin varile inecek. Yılın ikinci yarısında ise günlük talebin 33 milyon 500 bin varile çıkması bekleniyor.

OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2018'de geçen yıla göre günlük 1 milyon 660 bin varil artışla 59 milyon 530 bin varili bulacak.

Bu arada, şubatta dünya genelinde işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 351 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 575'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

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