Ekonomi Ören yerine giriş 7 TL ama gelinlikle fotoğraf çektirmek 750 TL
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Ören yerine giriş 7 TL ama gelinlikle fotoğraf çektirmek 750 TL

Ören yerine giriş 7 TL ama gelinlikle fotoğraf çektirmek 750 TL

Mersin'de evlilik yıl dönümleri için ören yerinde fotoğraf çektirmek isteyen Nedret İpek (48) ile eşi Nüket İpek (42), 7 lira giriş ücreti alınan yerde ‘yönetmelik gereği’ 750 TL para istenmesi üzerine büyük şok yaşadı. Çift, isteklerini gerçekleştiremeyerek geri döndü.

Haber Merkezi DHA
Mersin'in Erdemli ilçesi Kanlıdivane Ören Yeri'ne giriş 7 lira ancak gelinlik ve damatlıkla fotoğraf çekilmek 750 TL.
Mersin'in Erdemli ilçesi Kanlıdivane Ören Yeri'ne giriş 7 lira ancak gelinlik ve damatlıkla fotoğraf çekilmek 750 TL.

Erdemli ilçesi Kanlıdivane Ören Yeri'ne, anı olması için düğünlerinde giydikleri gelinlik ve damatlıkla giden Nedret İpek ile Nüket İpek, 7 TL olan giriş ücretini görevlilere uzattı. Ancak çiftten gelinlik ve damatlıkla oldukları için yönetmelik gereği 750 TL ödemeleri istendi.

Çift, yetkililere amaçlarının ören yerinde bir organizasyon yapmak olmadığını, sadece birkaç anı fotoğrafı çekmek olduğunu söyledi ancak isteklerini gerçekleştiremediler.

DHA
Erdemli ilçesi Kanlıdivane Ören Yeri'ne, anı olması için düğünlerinde giydikleri gelinlik ve damatlıkla giden Nedret İpek ile Nüket İpek, 7 TL olan giriş ücretini görevlilere uzattı.
  • 28 yıldır fotoğrafçılık sektöründe hizmet veren Nedret İpek, “Eşimle birlikte evlilik yıl dönümümüz nedeniyle anı fotoğrafı çekelim dedik. Eşim gelinliğini, ben de damatlığımı giydim. Kanlıdivane’ye gittik. 7 TL olan giriş ücretini ödeyerek içeri girmek istedik. Ancak oradaki görevliler ‘giriş ücreti 750 TL’ dediler. Ayrıca bu ücreti de bankaya yatırmamızı istediler. ‘Eğer çok girmek istiyorsanız hanımefendi gelinliğini çıkartsın öyle girin’ dediler. ‘Eşimin gelinlikle girmesini engelleyecek bir kılık kıyafet yönetmeliğiniz var mı?’ diye sorduğumda hayır cevabını aldım. Üzülerek geri döndük. Düğün yapan insanların maddi durumu belli. İstenilen çok uçuk bir para. Bir çok gelin-damat geri dönmek zorunda kalıyor. Şehir dışından gelenler mağdur oluyor. Orada gelin damatlar anı fotoğrafı çekmek istiyor. Bunun önüne kıyafet sorununun çıkartılması kabul edilemez. ‘Gelinliğinizi çıkartın içeri öyle girin demeleri’ bizi çok üzdü” dedi.

"Birçok gelin geri döndü"

Yaşadığı olay üzerine yetkililerle görüşmeler yaptığını belirten İpek, “Müze girişlerinde para alınmadığını öğrendim. Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüştüm. Önüme 6 nolu cetveli getiriyorlar hep. Ören yerlerinde anı fotoğrafı çekmek isteyenleri 6 nolu cetvelin içine sokmak istiyorlar. Bu 6 nolu cetvelde ‘Düğün, nişan organizasyon yapılacak ise önceden başvuru yapılıp gün alınmalı. Böyle bir organizasyon yapıldığı takdirde 750 TL, 2 saati geçerse bin 500 TL alınır’ deniyor. Eğer böyle organizasyonlar yapıyorsak 7 bin 500 TL olsun. Ama biz her turist gibi eşimle gidip 10-15 fotoğraf çekip çıkacaktık. Bu şehrin tanıtımına faydalı olacak bir şey. Birçok gelin geri döndü. Abiye ile gelenler bile geri çevrildi. Biz orada organizasyon yapmıyoruz. CİMER'e yazı yazdım. Bana gelen cevapta ören yerlerinde bir kılık kıyafet yönetmeliği olmadığı, uygulamanın keyfi olduğunu söylediler. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür” diye konuştu.

DHA
Çiftten gelinlik ve damatlıkla oldukları için yönetmelik gereği 750 TL ödemeleri istendi.

Oda Başkanı: Turizme büyük katkı sağlıyoruz

Mersin Fotoğrafçılar Odası Başkanı Önder Türkmen ise, uygulamanın hem sektöre hem de turizme büyük darbe vurduğunu söyledi. Randevularını yaklaşık 5-6 ay öncesinden oluşturduklarını belirten Başkan Türkmen, şunları söyledi:

“Şehir dışından gelen konuklarımıza ören yerlerimizi gösteriyoruz. Ona göre sözleşme imzalıyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda ören yerlerine girişlerin 750 TL’ye yükseltilmesi bizlere büyük zarar vermeye başladı. Verdiğimiz sözü yerine getiremiyoruz. Çiftlerimizle birlikte buraya giremiyoruz. Eskiden her gün 20-30 meslektaşımız buralara girer, tanıtımlarını yapardı. Turizmde de büyük katkı sağlıyoruz. Buralar ara noktalar, çoğu kişinin haberi yoktu bizler sayesinde tanındı. Tarihi noktaları en iyi tanıtan bizleriz. Gelir noktasında da katkı sağlıyoruz. Ama şu an bu gelirler yüzde 60 oranında düşmüş durumda. Bu rakamlardan dolayı kimse oralara gitmek istemiyor. Biz normal rakamları ödeyerek buralara girmek istiyoruz. Amacımız orada etkinlik oluşturmak değil. Biz sadece 6-7 fotoğraf çekiyoruz, bu yüzden genel yönerge bizi bağlamıyor. Amacımız sadece hatıra fotoğrafı çekmek. Yetkililerden ricamız bu sorunun bir an önce çözülmesi.”

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2019 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nda Fred Hazelhoff Portfolio Ödülü'ne layık görülen Romanyalı fotoğrafçı Gheorghe Popa'nın görüntüsü.
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Photoshop değiller: Hepsi doğru zamanda çekilmiş fotoğraflar
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Doğru zamanda ve doğru kişiler tarafından çekilen ve herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmayan fotoğraflardan bazılarını sizler için seçtik...

National Geographic arşivindeki Türkiye fotoğrafları
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Netional Geographic ilk olarak 1888 yılında yayınlanmaya başladı.
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Türkiye yolculuğuna ise 2001 yılında çıktı.
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