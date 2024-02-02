Örgün eğitimdeki çıraklara pansiyon

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler meslekî eğitim merkezi programlarına yönlendirilecek ve barınma ihtiyacı olan örgün eğitim çağındaki çıraklar için çırak pansiyonları oluşturulacak. Meslekî ve teknik eğitim alanında elde edilen tecrübe, Türk mesleki ve teknik eğitim modeli olarak tasarlanacak, dost ve kardeş ülkelerle paylaşılacak.

SEKTÖRLERE ENTEGRE OKUL

Öte yandan, “Bölge okulları, sektör içi okul ve sektöre entegre okul” gibi okul modelleri geliştirilecek. Bu alanda eğitim veren öğretmenlerin sürekli meslekî gelişiminin sağlanması için sektörel mükemmeliyet merkezleri oluşturulacak. Öncelikle 8. sınıf öğrencileri olmak üzere meslek seçimlerinde teşvik edici olacak beceri ölçme bataryası uygulaması yapılacak. Çıkan neticeye göre öğrencilerin mesleki yönlendirmesi yapılacak. Mesleki ve teknik eğitim alanında eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecek ve uluslararası iş birliği ve deneyim paylaşımı teşvik edilecek.

MESLEKİ EĞİTİMDE İHTİSASLAŞMA DÖNEMİ

Mesleki ve teknik eğitim programlarının iş piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu olması ve öğrencilere pratik deneyim kazandırmak için işverenler ve endüstri kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler meslekî eğitim merkezi programlarına yönlendirilecek ve barınma ihtiyacı olan örgün eğitim çağındaki çıraklar için çırak pansiyonları oluşturulacak. Bağımsız meslekî eğitim merkezlerinin sayıları artırılacak, mesleki eğitim merkezi bulunmayan yerlere irtibat noktaları kurulacak.







