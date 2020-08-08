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Orman köylülerinin kullanacağı krediden faiz alınmayacak

Orman köylülerine kredi müjdesi: Faiz alınmayacak!

Orman köylülerinin kalkınması için kullandırılan kredilerde sürpriz bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre orman köylülerine kullandırılacak kredilerden faiz alınmayacak, mücbir sebep halinde ise söz kredilere ait taksitler bir yıl boyunca faizsiz olarak ertelenebilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Orman Genel Müdürlüğünün, "Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Buna göre, yönetmelikte belirtilen her türlü kredi başvurusu dilekçe, e-Devlet veya kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden yapılabilecek.

Söz konusu krediler verilirken, konuyla ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışanlar tercih edilecek. Ayrıca şehidin dul ve yetimleri ile anne, baba, kardeşleri ve gaziler öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden yararlandırılacak.

FAİZ ALINMAYACAK

Orman köylülerine kullandırılan ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmayacak. Dış kaynaklı projeler kapsamında özel amaçlı kredi sağlayan kuruluşlardan kaynak temin edilmesi halinde, söz konusu kaynaklar ve bunun karşılığı bütçeye konulacak tutar, kaynak sağlayan kuruluşun öngördüğü faiz oranı ve diğer şartlara uygun kullandırılacak.

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Borçlular, borçlarını taksitin vade tarihinden önce diledikleri tarihte kapatabilecek.

MÜCBİR SEBEPTE 1 YIL ERTELEME

Deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde, kredi desteği verilen orman köylüleri ve kooperatiflerin 45 gün içerisinde talep etmeleri ve bölge müdürlüğünce düzenlenecek raporun uygun görülmesi halinde, kredi taksitleri 1 yıla kadar faizsiz olarak ertelenebilecek.

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