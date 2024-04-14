Orta Doğu'da artan gerilim Bitcoin'i de vurdu

İstanbul, ilk çeyrekte yaptığı 13,1 milyar dolarlık dış satımla Türkiye ihracatının yüzde 20'sini tek başına sırtlasa da Anadolu illerinin performansı göz doldurdu. Aralarında Kocaeli, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Gaziantep, Hatay ve Mersin’in de bulunduğu 14 şehir, 1 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. Konya, Kayseri ve Çorum da 1 milyar dolarlık ihracat çıtasına yaklaştı.