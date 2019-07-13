Ekonomi Ortak çalışma grubu çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ortak çalışma grubu çağrısı

İTO, şirket borç yapılandırmasının, daha geniş bir kapsamla “Finansal Restorasyon Planı” şeklinde ele alınmasını önerdi. TBMM’ye sunulan kanun teklifini iş dünyası olarak çok önemsediklerini belirten Avdagiç, “Bankalar ile sanayi ve ticaret kesiminin ortak bir çalışma grubu oluşturmasını, bir öncelik listesi belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şekib Avdagiç
Şekib Avdagiç

420 bin işletmenin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), temmuz ayı olağan meclis toplantısında, şirketlerin borç yapılandırması olarak ifade edilen “Yeni İstanbul Yaklaşımı” ele alındı. Toplantıda, “Yeni İstanbul Yaklaşımı”nın daha geniş bir kapsamla “Finansal Restorasyon Planı” şeklinde ele alınması tavsiye edildi. Programın açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Hükümetin borçlu şirketlerin finansal yapılandırmasına ilişkin bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğunu hatırlatarak, söz konusu kanun teklifinin borçlu şirketlerin finans kuruluşlarına borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve çizdiğini anlattı.

TÜRKİYE’NİN ŞİRKETLERİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

Bu teklifle ekonominin kilit sorunlarından birine el atıldığını vurgulayan Avdagiç, “Bütün gelişmiş ekonomiler gibi Türkiye ekonomisinin de temel taşı şirketlerdir. Türkiye’nin şirketleri, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğidir” diye konuştu.

Türkiye’nin kapasitesini, istihdamını, üretimini ve geleceğini korumak için atılan bu adımları takdirle karşıladıklarını dile getiren Avdagiç, şirketlere, son dönemde hızla değişen ekonomik ve jeopolitik koşullar nedeniyle bozulan bilançolarını düzeltmeleri için fırsat verilmesinin, Türkiye’nin istihdam, üretim ve hizmet kapasitesini korumak için önemli olduğunun altını çizdi.

KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

  • Şekip Avdagiç, bankacılık sektöründe takipteki alacakların büyüklüğünün 115 milyar lira olduğunu belirterek, böyle bir süreçte konuya kanun düzeyinde el atılmış olmasının kritik önemde olduğunu söyledi. İlk defa borç ötelemenin ötesine geçen bir yapılandırma gerçekleştirileceğini kaydeden Avdagiç, “Ekonominin aktörleri, üretimin içinde tutulacak. Reel sektör olarak ‘Yeni İstanbul Yaklaşımı’ diye anılan borç yapılandırılmasının hedefini, şirket kurtarma operasyonu şeklinde görmüyoruz. Bu yüzden biz bu yaklaşıma, ‘Finansal Restorasyon Planı’ diyoruz, böyle görüyoruz, böyle olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

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