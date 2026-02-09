Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
OSB'lere su bazlı planlama

OSB'lere su bazlı planlama

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:009/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Su kısıtı olan havzalarda yoğun sanayi yatırımlarına sınırlama geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, su dengesi gözeterek yatırım planlamasını revize edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) su kaynakları açısından riskli havzalarda yoğunlaşmasının sınırlama getirecek. Bakanlık, buna karşılık daha az su tüketen ileri teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesini sağlayacak. Sanayide yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla OSB'lere Dünya Bankası kaynaklı 250 milyon avroluk kredi tahsis edildi. Kaynağın; verimlilik, çevresel sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artıracak projelerde kullanılması planlanıyor.

SU DENGESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda havza bazlı su dengesi analizlerinin planlama sürecine dahil edilecek. Su kaynakları üzerinde baskı oluşturmayacak bölgeler sanayi için önceliklendirilecek. Su kısıtı bulunan alanlarda ise yüksek katma değerli ancak daha az su tüketen yatırımlara açılacak. Bakanlık, bu yaklaşımla hem sanayi yatırımlarının çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hem de su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

76 OSB'YE ARITMA TESİSİ YATIRIMI

Hâlihazırda çok sayıda OSB'de merkezi atık su arıtma tesisi bulunuyor.

76 OSB için de yeni arıtma tesisi kurulumu veya kapasite artışı projeleri yatırım programına alındı. Ayrıca ileri arıtma, su geri kazanımı ve yeşil teknoloji çözümlerini içeren 32 projeye de devam ediliyor.



#Su
#OSB
#Sanayi
#Yatırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2026 PPK tarihi