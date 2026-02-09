OSB'lere su bazlı planlama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) su kaynakları açısından riskli havzalarda yoğunlaşmasının sınırlama getirecek. Bakanlık, buna karşılık daha az su tüketen ileri teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesini sağlayacak. Sanayide yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla OSB'lere Dünya Bankası kaynaklı 250 milyon avroluk kredi tahsis edildi. Kaynağın; verimlilik, çevresel sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artıracak projelerde kullanılması planlanıyor.

SU DENGESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda havza bazlı su dengesi analizlerinin planlama sürecine dahil edilecek. Su kaynakları üzerinde baskı oluşturmayacak bölgeler sanayi için önceliklendirilecek. Su kısıtı bulunan alanlarda ise yüksek katma değerli ancak daha az su tüketen yatırımlara açılacak. Bakanlık, bu yaklaşımla hem sanayi yatırımlarının çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hem de su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

76 OSB'YE ARITMA TESİSİ YATIRIMI

Hâlihazırda çok sayıda OSB'de merkezi atık su arıtma tesisi bulunuyor.

76 OSB için de yeni arıtma tesisi kurulumu veya kapasite artışı projeleri yatırım programına alındı. Ayrıca ileri arıtma, su geri kazanımı ve yeşil teknoloji çözümlerini içeren 32 projeye de devam ediliyor.







