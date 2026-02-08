Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
Güney Kore'nin zırhlı aracı tehditleri ASELSAN ile bulacak

Güney Kore'nin zırhlı aracı tehditleri ASELSAN ile bulacak

17:378/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber

ASELSAN, SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi'ni Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerine entegre ederek ilk kez World Defense Show fuarında sergiledi. ASELSAN, fuara geniş bir ürün çeşitliliği ile katılıp yeteneklerini tanıttı.

Fuarda, şirketin uluslararası iş birliklerinden örnekler de ortaya konuldu. Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in statik alanda tanıtılan yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerinde ASELSAN'ın SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi yer aldı. Böylece başarılı bir uluslararası entegrasyon örneği ilk kez sergilenmiş oldu.

ASELSAN ve Hanwha geçen yıl SEDA sisteminin Hanwha araçlarına entegrasyonuna ilişkin Mutabakat Zaptı imzalayarak hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda birlikte çalışma niyetini ortaya koymuştu.


SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, yurt içi ve uluslararası pazarlarda sahada kanıtlanmış, gelişmiş akustik teknolojiyi kullanarak süpersonik mermileri tespit etmek ve atıcının konumunu hassas şekilde belirlemek üzere tasarlandı. Sistem, tüm çevresel koşullarda etkin şekilde çalışıyor, Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı uyarılar sağlıyor ve kalibrasyona ihtiyaç duymadan sorunsuz entegrasyon imkanı sunuyor.

Sistem, merminin namludan çıkış sesi ve havada ses hızını aşarken oluşturduğu şok dalgasını mikrofon dizinleri aracılığıyla algılıyor. Algoritma, sesin sensörlere ulaşma zamanı arasındaki milisaniyelik farkları analiz ediyor. Atışın yapıldığı koordinat, mesafe, geliş açısı ve yükseltisi operatöre anlık olarak bir ekran üzerinden bildiriliyor.

#ASELSAN
#Kore
#8x8 Tigon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tekirdağ 6 bin 865 konut kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet ve TOKİ ekranı