Ada Kıbrıs ile turist sayısı yüzde 40 arttı

Ada Kıbrıs markasıyla yürütülen tanıtım faaliyetlerinin etkisiyle KKTC’ye gelen ziyaretçi sayısında yüzde 30–40 artış sağlandı. Turizm potansiyelini yıl geneline yaydıklarını belirten KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2026’da da yaklaşık yüzde 30’luk ek artış hedeflediklerini açıkladı.
KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, EMITT Fuarı’nda yürütülen tanıtım faaliyetlerinin turizme ciddi katkı sağladığını belirterek, "KKTC’de Ada Kıbrıs projesiyle ziyaretçi sayısında yüzde 30-40 artış yakaladık" dedi. İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) konuşan Fikri Ataoğlu, KKTC’nin tanıtım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KKTC’nin bu yıl da fuarda güçlü bir şekilde temsil edildiğini belirten Ataoğlu, Ada Kıbrıs markasıyla yürütülen tanıtım çalışmalarının ziyaretçi sayısında önemli artışlar sağladığını söyledi. Ataoğlu, özellikle Türkiye pazarının KKTC turizmi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE’DEN GELEN ZİYARETÇİLERİ ÖNEMSİYORUZ
Ataoğlu, KKTC’nin tanıtım faaliyetlerini ‘Ada Kıbrıs’ başlığı altında birleştirdiklerini belirtti. Ataoğlu, “Bu yıl da EMITT fuarında yerimizi aldık. KKTC tanıtımlarımızı ‘Ada Kıbrıs’ başlığı altında topladık ve bu proje kapsamında tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.
Reklam filmlerinin hem Türkiye’de hem de birçok ülkede yayınlandığını ifade eden Ataoğlu, “Reklam filmlerimiz Türkiye ve birçok ülkede yer aldı. Bu çalışmalar turizm sayımızın artmasında etkili oldu” diye konuştu. Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısının kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ataoğlu, “Türkiye’den gelen ziyaretçi sayılarının artması bizim için önem arz ediyor. KKTC’de yaşayanlar da Türkiye’nin bağrından kopup gidenlerdir. Aynı dili, dini ve kültürü paylaşan insanlarız. Başka adalara gitmek yerine KKTC tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.
TURİZM POTANSİYELİNİ 12 AYA YAYMAYI BAŞARDIK
‘Ada Kıbrıs’ projesinin etkilerine de değinen Ataoğlu, “Proje sonrasında KKTC’ye gelen ziyaretçi sayısında yüzde 30-40 oranında artış oldu. KKTC anlatmakla değil, yaşadıkça anlaşılır” dedi. KKTC’nin turizm potansiyelinin yıl geneline yayıldığını söyleyen Ataoğlu, “Türkiye dışında en çok İngiltere, Polonya ve Almanya’dan ziyaretçi ağırlıyoruz. Turizm KKTC’de 12 ay yaşanıyor. Turizmi 12 aya yaymayı başardık” ifadelerini kullandı.
2026’da yüzde 30 artış beklentisi
- Adanın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerine dikkat çeken Ataoğlu, “Ada; tarihi zenginlikleri, misafirperverliği ve gastronomisiyle görülmeye değer bir destinasyon” dedi. 2026 hedeflerine de değinen Ataoğlu, "2026 yılında önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30’luk bir artış bekliyoruz. THY iş birliğiyle Polonya, Azerbaycan, İngiltere, Rusya ve Almanya gibi ülkelerde tanıtımlar gerçekleştiriyoruz. Dünyanın her yerinde fuarlarda KKTC’yi tanıtmaya devam ediyoruz” diye konuştu.