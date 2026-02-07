Ada Kıbrıs ile turist sayısı yüzde 40 arttı

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, EMITT Fuarı’nda yürütülen tanıtım faaliyetlerinin turizme ciddi katkı sağladığını belirterek, "KKTC’de Ada Kıbrıs projesiyle ziyaretçi sayısında yüzde 30-40 artış yakaladık" dedi. İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) konuşan Fikri Ataoğlu, KKTC’nin tanıtım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KKTC’nin bu yıl da fuarda güçlü bir şekilde temsil edildiğini belirten Ataoğlu, Ada Kıbrıs markasıyla yürütülen tanıtım çalışmalarının ziyaretçi sayısında önemli artışlar sağladığını söyledi. Ataoğlu, özellikle Türkiye pazarının KKTC turizmi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Reklam filmlerinin hem Türkiye’de hem de birçok ülkede yayınlandığını ifade eden Ataoğlu, “Reklam filmlerimiz Türkiye ve birçok ülkede yer aldı. Bu çalışmalar turizm sayımızın artmasında etkili oldu” diye konuştu. Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısının kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ataoğlu, “Türkiye’den gelen ziyaretçi sayılarının artması bizim için önem arz ediyor. KKTC’de yaşayanlar da Türkiye’nin bağrından kopup gidenlerdir. Aynı dili, dini ve kültürü paylaşan insanlarız. Başka adalara gitmek yerine KKTC tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.