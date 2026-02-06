Sancaktepe’ye 4 milyarlık yatırım

Toplam 501 konut ve 4 ticari üniteden oluşan sancak projeleri, yatay mimari anlayışı, düşük katlı blokları ve geniş sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora projelerinin toplam yatırım değeri 4 milyar TL olarak belirlendi. Sancak Flora’da metrekare fiyatları 100 bin TL ile 130 bin TL arasında değişirken, peşin ödemelerde ise yüzde 25 indirim uygulanıyor. Projede daire teslimleri bu yıl sonunda başlayacak.