Sancaktepe’ye 4 milyarlık yatırım

FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (FCR GYO), İstanbul Anadolu Yakası’nın değer kazanan bölgelerinden Sancaktepe’de hayata geçirdiği Sancak projelerinin satışına Sancak Flora etabıyla başladı.
Toplam 501 konut ve 4 ticari üniteden oluşan sancak projeleri, yatay mimari anlayışı, düşük katlı blokları ve geniş sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora projelerinin toplam yatırım değeri 4 milyar TL olarak belirlendi. Sancak Flora’da metrekare fiyatları 100 bin TL ile 130 bin TL arasında değişirken, peşin ödemelerde ise yüzde 25 indirim uygulanıyor. Projede daire teslimleri bu yıl sonunda başlayacak.
DAHA SAĞLIKLI BÜYÜME
FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, Sancaktepe’de hayata geçirilen projeleri ulaşılabilir fiyat ve yüksek kalite dengesinde planladıklarını belirterek, "Amacımız yalnızca bugünün değil, geleceğin yaşam ihtiyaçlarına da cevap vermek” ifadelerini kullandı. Koça, 2025’te finansman maliyetlerinin sektörü etkilediğini, yılın ikinci yarısında fiyat artış hızının yavaşladığını, 2026’da ise dengeli, sağlıklı ve seçici bir büyüme öngördüklerini söyledi. Fecri Koça, maliyetlerin daha yönetilebilir ve öngörülebilir bir seviyeye geldiğini kaydetti.