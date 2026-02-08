Avrupa konuşur Türkler yapar

ABD federal hükümet programı "SelectUSA" 2026 Roadshow toplantıları kapsamında; Iowa, Ohio ve Pensilvanya gibi dev eyaletlerin temsilcileri Türk iş dünyasıyla buluştu. TOBB Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmelerde, Türk şirketlerine ABD’de üretim yapmaları için çağrıda bulunuldu. Shale Crescent USA Başkanı Nathan Lord, Ohio, Pensilvanya ve West Virginia'yı kapsayan bölgenin dünyada eşi benzeri olmayan bir fırsat sunduğunu belirtti. Lord, "Dünyada enerjinin ve müşterinin aynı noktada olduğu nadir bölgelerden biriyiz. Türkiye'den onlarca şirketin bu bölgeye yatırım yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'deki sanayi hamlesinden etkilendiğini gizlemeyen Shale Crescent Pazarlama Direktörü Greg Kozera ise çarpıcı bir kıyaslama yaptı: "Türkiye altyapı yatırımlarında çok hızlı; ABD'de biz bile bu hıza çıkamıyoruz. Avrupalılar konuşur, Türkler yapar. Türkiye'de yatırımcılar engellenmiyor, teşvik ediliyor. İstanbul-Ankara hattında yeni sanayi bölgelerinin yükseldiğini gördüm. Avrupa'da ne oluyor biliyor musunuz? Tesisler kapanıyor. Avrupa şu anda zorlanıyor ve Türkiye'nin Avrupa'da gerçek bir liderlik pozisyonu alması için büyük fırsatı olduğuna inanıyorum."