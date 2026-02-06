İslam Memiş'ten 'bu tuzağa düşmeyin' uyarısı: İşte altın fiyatlarında zirve tahmini ve tarih

Piyasalarda hareketli dakikalar yaşanırken, gram altın fiyatlarındaki direnç yatırımcının ana gündemi haline geldi. Finans analisti İslam Memiş, altın, gümüş, borsa piyasalarına dair çarpıcı öngörülerini paylaşırken, yatırımcıları özellikle ons ve gram altın arasındaki makas farkına karşı uyardı. İşte piyasalardaki son durum ve Memiş’in kritik tahminleri...

GRAM ALTINDA MAKAS VE İŞÇİLİK ETKİSİ: İSLAM MEMİŞ’TEN KRİTİK UYARI

Küresel piyasalarda ons altın tarafında yaşanan geri çekilmeler takip edilirken, yurt içinde gram altın fiyatları işçilik ve makas aralıkları nedeniyle diri kalmaya devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, YouTube üzerinden gerçekleştirdiği yayında, yatırımcıların bu dönemde stratejik davranması gerektiğini vurguladı. Borsadaki kar satışlarından dövizdeki yatay seyre, gümüşteki sabır testine geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunan Memiş, özellikle "en ucuz" yatırım araçlarını sıralayarak dikkat çekti.

BORSA İSTANBUL’DA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Borsa İstanbul'da yaşanan son düşüşleri değerlendiren Memiş, yatırımcıların takip etmesi gereken teknik seviyeleri şu sözlerle açıkladı:

"BIST 100 endeksi 13.500 puandan 89 puanlık düşüşle kapandı. %2,17’lik bir kar satışı vardı. Kar satışlarının bir miktar daha süreceğini düşünüyorum. Aşağıda 12.800 puan ilk destek, yukarıda 13.800 puan ise ilk direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu bant aralığını izliyorum, 12.800 puan seviyesi geldiğinde tekrar yorum yapacağım"

Döviz kurlarına da değinen analist, euro ve dolar tarafındaki beklentilerini şöyle aktardı:

"Dolar kuru 43,53 seviyesinde sakin seyrediyor. Euro-dolar paritesinde düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum; 11,1680 seviyesini destek olarak görüyorum ve düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Euro/TL’de 51,43 lira seviyesinde stabil bir durum var"

ONS ALTINDA 6.000 DOLAR HEDEFİ GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR

Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını savunan İslam Memiş, ons altın için yıl sonu tahminini yineledi:

"Ons altın şu an 4.824 dolar seviyesinde. 4.800-5.080 dolar aralığını takip edelim. 4.800 dolar güçlü bir destek, 4.780 dolar da ikinci destek seviyesi olarak önemli. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum; önümüzdeki haftalarda hızlı bir toparlanma görebiliriz. Bu yıl için hedefim 5.880-6.000 dolar seviyeleri"

İç piyasadaki gram altın fiyatlarına dair ise yatırımcıya şu tavsiyede bulundu:

"Gram altın 7.335 lira seviyesinde. Makas aralıkları ve işçilik farkı nedeniyle 7.000 liranın altına çok sarkmasına izin verilmiyor. Ons altındaki geri çekilmeler sizi yanıltmasın"

GÜMÜŞ İÇİN "UCUZ" VURGUSU

Gümüş yatırımcısının Ocak ayından bu yana kazançlı olduğunu belirten Memiş,

"Ons gümüş 73,80-80 dolar aralığında. 70 dolar seviyesinde güçlü bir destek var. Ocak ayında yaşanan fiyatlamaların ardından sabreden yatırımcılar şu anda kazançlı durumda. Gram gümüş ise 103 lira seviyesinde. Kısa vadeli yatırımcılar için tepki yükselişi gelebilir"

PİYASALARDA RİSK İŞTAHI VE JEOPOLİTİK GERİLİM

Amerika ve İran arasındaki gerilimin piyasalarda belirsizliği tırmandırdığını ifade eden Memiş, korku endeksindeki yükselişe dikkat çekerek toparlanma beklentisini paylaştı:

"Dolar endeksi 97,73 seviyesinde. VIX korku endeksi %20 artışla 22,31 seviyesine yükseldi. Amerika-İran gerilimi piyasalar için belirsizlik yaratıyor. Destek seviyeleri güçlü; ons altın 4.800 dolar, ons gümüş 70 dolar, Bitcoin 70.000 dolar. Buradaki fiyatlar oldukça ucuz ve hızlı bir toparlanma bekliyorum"







