Emekli maaşına yeni formül: Bakanlık komisyon kurdu

BAKANLIK EMEKLİLER İÇİN KOMİSYON KURDU

Ödediği primi daha fazla olmasına rağmen, primi az olanlarla aynı maaşı alanların sayısı giderek artmaya başlayınca, hükûmet bu konuda yeni formül arayışına girdi. Edinilen bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında emeklilik sistemi ve emekli maaşlarına ilişkin bir komisyon kuruldu.





Bakanlık bu kapsamda, sisteme ilişkin yapılacak revizyonlar ve emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderecek düzenlemeler konusunda çalışma yapacak.