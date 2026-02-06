Altın fiyatlarında yaşanan değişimler haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Gram altın sabah saatlerinde 6.763 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.822 dolara gerileyerek dün yaşanan kısmi düşüşünü yineledi. İşte 6 Şubat Cuma gününe ilişkin güncel altın fiyatları.
ALTINDA SON DURUM
Güçlenen dolar endeksi, ABD-Çin hattındaki olumlu temaslar, savaş çağrılarının yerini ortak masa toplantıları ve müzakere kararları altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Kâr satışları ise düşüşteki en büyük etken oldu.
SERT KAYIP SONRASI GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN
Uzmanlara göre orta vadeli göstergelerin aşağı yönü işaret etmesi nedeniyle teknik olarak gevşeme ihtimali daha fazla. Özellikle 6.770 TL seviyesi kritik olup altında kalması durumunda düşüş hızlanabilir. Şimdilik 6.400 TL seviyesini görme ihtimali yüksek bulunuyor.
6 Şubat Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.765,0430
Satış: 6.767,4130
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.745,77
Satış: 4.749,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.824,0700
Satış: 11.064,7200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.296,2800
Satış: 44.123,5300
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.555,82
Satış: 22.100,76
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.017,00
Satış: 48.153,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.990,28
Satış: 5.276,13
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.579,71
Satış: 6.960,50
