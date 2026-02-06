Yeni Şafak
Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları bugün (6 Şubat) ne kadar?

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları bugün (6 Şubat) ne kadar?

6/02/2026, Cuma
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Gram altın sabah saatlerinde 6.763 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.822 dolara gerileyerek dün yaşanan kısmi düşüşünü yineledi. İşte 6 Şubat Cuma gününe ilişkin güncel altın fiyatları.

ALTINDA SON DURUM


Güçlenen dolar endeksi, ABD-Çin hattındaki olumlu temaslar, savaş çağrılarının yerini ortak masa toplantıları ve müzakere kararları altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Kâr satışları ise düşüşteki en büyük etken oldu.

SERT KAYIP SONRASI GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN


Uzmanlara göre orta vadeli göstergelerin aşağı yönü işaret etmesi nedeniyle teknik olarak gevşeme ihtimali daha fazla. Özellikle 6.770 TL seviyesi kritik olup altında kalması durumunda düşüş hızlanabilir. Şimdilik 6.400 TL seviyesini görme ihtimali yüksek bulunuyor.

6 Şubat Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 6.765,0430

Satış: 6.767,4130

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 4.745,77

Satış: 4.749,96

CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 10.824,0700

Satış: 11.064,7200

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 43.296,2800

Satış: 44.123,5300

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 21.555,82

Satış: 22.100,76

CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



TAM ALTIN FİYATI


Alış: 47.017,00

Satış: 48.153,00

CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 3.990,28

Satış: 5.276,13

CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 6.579,71

Satış: 6.960,50

CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



