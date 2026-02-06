SERT KAYIP SONRASI GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN





Uzmanlara göre orta vadeli göstergelerin aşağı yönü işaret etmesi nedeniyle teknik olarak gevşeme ihtimali daha fazla. Özellikle 6.770 TL seviyesi kritik olup altında kalması durumunda düşüş hızlanabilir. Şimdilik 6.400 TL seviyesini görme ihtimali yüksek bulunuyor.