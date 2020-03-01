OSB’leri ay yıldız ile süsleyelim

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bugünün her zamankinden daha güçlü sarılma, birlik ve beraberlik içinde şehitlere vefa günü olduğunu belirterek, ülkedeki tüm organize sanayi bölgelerini (OSB), binalarını Türk bayraklarıyla donatmaya çağırdı. Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere işaret ederek, günün ay yıldızlı bayrak etrafında kenetlenme günü olduğunu bildirdi.

334 OSB’YE ALBAYRAK

Ülkedeki 334 OSB’ye Türk bayrağı asılması çağrısında bulunduklarını belirten Kütükcü, “Bugün, hepimiz için ay yıldızlı bayrağımızın etrafında kenetlenme, her zamankinden daha güçlü sarılma, birlik ve beraberlik içinde şehitlerimize vefa günüdür. OSB’ler olarak her zaman olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin yanında olmaya, milletimizle birlikte omuz omuza durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm OSB’lerimizi Türk bayraklarıyla donatarak, aynı şuur ve ruhta buluşmaya davet ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun” dedi.

Türkiye gereken cevabı vermiştir

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri

TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı için Kayseri’ye gelen Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Kayseri’deki oda ve borsaların başkanları ile Kayseri Sanayi Odası’nda, İdlib’de rejim güçlerince düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Türk ordusu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri de bunun bedelini fazlasıyla ödeyecek, hak ettikleri cezayı misliyle alacaktır ve almaya da başlamıştır. Bizler iş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız” dedi. Hisarcıklıoğlu, saldırıda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.

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