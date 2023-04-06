ÖSYM 30 sözleşmeli personel alacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM, 5 sözleşmeli büro personeli, 15 sözleşmeli destek personeli ve 10 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak.

Başvurular, bugünden itibaren 20 Nisan'a kadar alınacak. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.