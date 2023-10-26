Otellerden enflasyonla mücadele kampanyasına destek

"Bu tür haberlerin ana hedefinin lokomotif turizm pazarlarımız arasına giren Orta Doğu ve Körfez bölgesinden gelen turizm talebinin olumsuz etkilenmesi olduğunun farkındayız. Ülkemize gerek Orta Doğu'dan gerekse diğer ülkelerden gelen tüm misafirlerimize her zaman en iyi misafirperverliği göstermek için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Bu olumsuz yanlı haberlerin etkilerini azaltmak üzere başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA olmak üzere Ticaret Bakanlığı ve ilgili paydaşlarımız tarafından yürütülen çalışmaları desteklediğimizi ayrıca belirtmek isteriz"