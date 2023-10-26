Otellerden enflasyonla mücadele kampanyasına destek

Enflasyonla mücadele kampanyasına oteller de destek verecek.
TÜROB'un geleneksel olarak düzenlediği "Aylık Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Eresin, son dönemlerde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin vatandaşlarına yönelik oluşan birtakım münferit olumsuz olaylardan hareketle Türkiye'yi karalamak isteyen kesimler tarafından bu olayların abartılarak kamuoyu gündemine getirilmesini üzülerek takip ettiklerini kaydetti.
Enflasyonla mücadele kampanyasına otelcilerin de destek olacağını aktaran Eresin, şu değerlendirmelerde bulundu:
Müzik eserleri telif hakları
Müzik eserleri telif hakları konusuna ilişkin de görüşlerini ifade eden Eresin, bu kapsamda çok önemli bir düzenlemenin yürürlüğe girdiğini aktardı.
Eresin, EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini hatırlatarak, organizasyonun ülkede düzenleneceği 5 stadyumun UEFA tarafından açıklanacağını anımsattı.
Eresin, organizasyonun ülke turizmi ve tanıtımının yanında spor altyapısına önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.