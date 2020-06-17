Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI konusunda önemli bir düzenlemeye gidiyor.
Cep telefonlarından uygulanan IMEI sistemi artık otomobil ve beyaz eşyalarda da kullanılacak. Bu kapsamda e-SIM’li araçlar ile SIM kartlı beyaz eşyaların da IMEI kaydı yapılacak. Ayrıca satın alınan telefonun borcu ödenmezse cihaz kullanılamaz hale gelecek. Yedi senedir kullanılmayan cihazlar da kara listeye alınacak.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

'Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle cep telefonlarında uygulanan IMEI kayıt sistemi diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre, ‘ses haberleşmesi olmayan’ ancak e-SIM üzerinden haberleşme sağlayabilen tüm ev eşyaları ve cihazların da IMEI kaydı mecburi olacak. Ses haberleşmesi olmayan cihazlar teriminin bir nevi ‘nesnelerin interneti’ (IOT) kapsamında işleve sahip ürünler olduğu ifade ediliyor.

BORÇ ÖDENMEZSE İLETİŞİMİ KESİLECEK

Operatörlerin taahhütlü kampanyalarla sattıkları cep telefonları konusunda da değişiklik bulunuyor.

Tüketici, kampanya ile aldığı telefonun borcunu ödemezse söz konusu cihaz kara listeye alınarak haberleşme hizmeti verilmeyecek.

Yedi senedir kullanılmayan cihazlar da kara listeye alınacak.

Böylece, eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının kaçak şekilde yurda sokulan veya çalıntı telefonların IMEI numaraları ile değiştirilerek kullanıma açılmalarının önüne geçilmiş olacak.

Gram altın 380 lira bandında
EKONOMİ
Gram altın 380 lira bandında

Aras Kargo satılıyor
EKONOMİ
Aras Kargo satılıyor
Abone Ol Google News
Daha önce yazdık yine destan yazacağız

Daha önce yazdık yine destan yazacağız

​Bakan Akar Haftanin'deki komandolarımıza böyle seslendi.
Halkın psikolojisi 11 Eylülden daha kötü

Halkın psikolojisi 11 Eylül'den daha kötü

Amerikalılar en mutsuz zamanlarını yaşıyor
HarekatSincara uzanabilir

Harekat
Sincar'a uzanabilir

Haftanin'de başlatılan operasyon neden önemli?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlükte.

Kara listeye alınacak

Kara listeye alınacak

​Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te Bahçeli'yi kabul edecek.

​MSB: Kahraman komandolarımız Haftanin'de!
Tarih yazdılar

Tarih yazdılar

​​Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

​İstanbul'da enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Çökme riski bulunan bina sakinlerinden ilginç tepki.

Operasyonu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.

​Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasına büyük destek veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.