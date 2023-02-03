Otomobiller kapış kapış

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 33,5 artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, yüzde 28,5 artışla 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 49,3 yükselişle 13 bin 606 adet oldu. 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 54,5 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 66,6 artış gösterdi. Ocak 2023'te otomobil pazarına segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 90,1'ini A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 20 bin 419 adetle yüzde 54,8 pay aldı.

ELEKTRİKLİNİN PAYI YÜZDE 3,5’E YÜKSELDİ

Benzinli otomobil satışları pazardan 25 bin 562 adetle yüzde 68,6 pay aldı. Benzinli otomobilleri; 5 bin 17 adetle yüzde 13,5 pay alan dizel, 4 bin 335 adetle yüzde 11,6 pay alan hibrit, 1,303 adetle yüzde 3,5 pay alan oto gazlı otomobil ve 1.071 adet ile elektrikli otomobiller izledi. En fazla satış yapılan otomobil tip yüzde 56,6 ile SUV modeller oldu. Hafif ticari araç pazarında van gövde tipi yüzde 81,9 pay ve 11,139 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu.

Pazar liderliği yerli üretimin

Geçen ay en fazla satılan modeller de belli oldu. Toplam satışlarda 9 bin 872 adetle Fiat başı çekerken, Volkswagen 5 bin 76 adetle ikinci ve Dacia 5 bin 74 adetle üçüncü sırada yer aldı. Model sıralamasında ise otomobillerde en fazla satılan model Egea sedan oldu. Fiat Egea Sedan 4 bin 570 adetle geçen ay ipi göğüslerken onu 2 bin 532 adetle Dacia Duster ve Fiat Egea Cross 2 bin 116 adetle takip etti.



