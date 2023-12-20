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Ekonomi

Özel gıda kontrol laboratuvarlarına rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu özel gıda kontrol laboratuvarı işleten bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açtı. Söz konusu soruşturma kapsamında firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmedikleri tespit edilecek.

10:59 - 20/12/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevre Endüstriyel Analiz Sanayi ve Ticaret, Kalite Sistem Laboratuvarları, S.G.S. Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri, MRL Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı, Özel Msm Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret anonim şirketlerinden oluşan ekonomik bütünlük ile STA Kalite Kontrol Gıda Laboratuvarı AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi paylaşmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.



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Bağ-Kur prim gün sayılarını eşitleme düzenlemesi kapsamında, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşürülüyor. Yapılan bu düzenleme ile Bağ-Kur'lular, emeklilik hakkını elde etme süreçlerinde avantaj sağlayacak. Tamamlanan düzenleme sonrasında Bağ-Kur sigortalıları, emeklilik için gereken prim gün sayısını daha hızlı bir şekilde tamamlayabilecekler. Prim gün sayısındaki bu düşüş, Bağ-Kur'luların 5 yıl öncesinden emekli olma hakkını beraberinde getiriyor. Bu süreçten emekli maaş zamları da önemli oranda etkilenecek. Peki Bağkur prim eşitlemesi ne zaman yasalaşacak, Meclis'ten geçti mi? Kimler prim eşitlenmesinden yararlanabilecek?



#Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
#Rekabet Kurulu
#Soruşturma
#Rekabet Kurumu
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