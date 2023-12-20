Özel gıda kontrol laboratuvarlarına rekabet soruşturması

Bağ-Kur prim gün sayılarını eşitleme düzenlemesi kapsamında, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşürülüyor. Yapılan bu düzenleme ile Bağ-Kur'lular, emeklilik hakkını elde etme süreçlerinde avantaj sağlayacak. Tamamlanan düzenleme sonrasında Bağ-Kur sigortalıları, emeklilik için gereken prim gün sayısını daha hızlı bir şekilde tamamlayabilecekler. Prim gün sayısındaki bu düşüş, Bağ-Kur'luların 5 yıl öncesinden emekli olma hakkını beraberinde getiriyor. Bu süreçten emekli maaş zamları da önemli oranda etkilenecek. Peki Bağkur prim eşitlemesi ne zaman yasalaşacak, Meclis'ten geçti mi? Kimler prim eşitlenmesinden yararlanabilecek?