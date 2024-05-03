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Ekonomi

Özel okul ücreti fahiş fiyat paketinde

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda uygulanan fahiş fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığı ile temasa geçti. Veli şikayetlerinin artması sonucunda MEB, Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyat konusunda çalıştığı düzenlemeye özel okul ücretlerine ilişkin bir maddenin eklenmesini talep etti.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 01:20 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Özel okullar için belirlenen yasal zamma rağmen, okul idarecileri tarafından velileri zora sokacak talepler tepki çekti, Milli Eğitim ve Ticaret Bakanlığı velilerin mağduriyetini giderilmesi için devreye girdi. 1,5 milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü özel okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’yle yüzde 56,89'lük tavan zam belirlendi. Bu tavan zam oranına rağmen bazı okullar her yıl olduğu gibi servis, yemek, kırtasiye ve kıyafet gibi ek ücretlerle tavan zammı delmeye devam ediyor. Ek ücretlerin yanı sıra kademe geçişleri diye belirtilen 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıfa başlayacak öğrencilerin yıllık eğitim ücretlerinde bu tavan zam oranı deliniyor.

‘KAYIT YAPTIRAMAZSIN’ SORUNUYLA UĞRAŞIYORLAR

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre, özel okullarda ara sınıfların tavan ücreti ÜFE-TÜFE formülüyle sınırlandırılıyor. Bu da yüzde 57’lik bir zam oranını ortaya çıkarıyor. Ancak, özel okulların bu oranın çok üstünde fiyat belirlemeleriyle ilgili şikâyetler sosyal medyada çok konuşulurken, veliler ‘Zammı kabul etmezseniz kayıt yaptıramazsınız’ diyen okul yönetimleriyle de sorunlar yaşıyor.

BAHANELERİ EK HİZMET

Diğer yandan özel okullarda eğitim tüm günü kapsadığı için çocukların okulda öğle yemeği yemesi gerekiyor ancak velinin okulda çıkan yemeği satın alması zorunlu değil. Yönetmeliğin ilgili bendinde, ‘yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden talep eden veliler faydalanır’ ifadesi yer alıyor. Ancak yine bazı özel okullar yemek ücreti gibi ek hizmet ücretlerini velilere karşı ‘Ödemezseniz kayıt yapmayız’ şeklinde koz olarak kullanıyor.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Milli Eğitim Bakanlığı şikâyetler sonucunda mağdur olan veli ve öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yürütüyor. Bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ile görüşme halinde olan Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’ndan, fahiş fiyatla ilgili yasal düzenlemenin içerisine özel okullarla ilgili bir düzenlemenin de eklenmesini istedi. Bununla ilgili düzenlemenin eklenmesi ile MEB de gerekli tedbirleri alabilecek.



#Eğitim
#Ticaret Bakanlığı
#MEB
#Özel Okul
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