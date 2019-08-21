Özel sektörün kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, haziranda, 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar azalarak 201,7 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3 milyar dolar gerileyerek 12,4 milyar dolara düştü. Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 5,1 milyar dolar azaldı. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 912 milyon dolar artışla 29,5 milyar dolara yükseldi.

BANKALARIN KREDİ ÖDEMELERİNDE DÜŞÜŞ

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar azaldı, tahvil stoku 545 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalışla 7,7 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları da 431 milyon dolar azalışla 2,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

MERKEZ’İN BORÇ STOKU 215,8 MİLYAR TL

Öte yandan Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ayda söz konusu borç stoku 1 trilyon 219,7 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise, 31 Temmuz’a kadar olan hazine alacaklarının 18,2 milyar lira olduğunu açıkladı.

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