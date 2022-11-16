Ekonomi Özelleştirme İdaresi Dereiçi HESin işletme hakkı devri için ihale açtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özelleştirme İdaresi Dereiçi HES'in işletme hakkı devri için ihale açtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kars'ta bulunan Dereiçi Hidroelektrik Santrali (Dereiçi HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazları özelleştirecek.

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Haber Merkezi AA
Özelleştirme İdaresi Dereiçi HESin işletme hakkı devri için ihale açtı
Dereiçi HES

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kars'taki Dereiçi HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Söz konusu ihalede, şartname ve tanıtım dokümanı bedeli 5 bin lira, geçici teminat tutarı ise 500 bin lira olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Ardından teklif sahiplerinin katılımıyla "açık artırma" yapılacak.

İhalede son teklif verme tarihi 28 Aralık olarak belirlendi.

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