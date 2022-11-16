Ekim ayında en fazla ihracat Irak’a yapıldı

TİM ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, Ekim ayında Birliğe üye firmalar tarafından 151 ülke/bölgeye ürün gönderildi.

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nin Ekim ayında kayda aldığı Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 0,85 oranında artışla 146 milyon 619 bin dolardan 147 milyon 865 bin dolara, tarım ürünleri ihracatı 31 milyon 429 bin dolara, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 116,15 oranında artışla 9 milyon 044 bin dolardan 19 milyon 550 bin dolara yükseldi.

Birliğin Ekim ayında yaptığı ihracatın 147 milyon 865 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada yüzde 19,40 oranında artışla 27 milyon 965 bin dolar ile Kimya sektörü, ikinci sırada 20 milyon 873 bin dolar ile Makine sektörü ve yüzde 14,68 oranında artışla 20 milyon 425 bin dolar ile Çelik sektörü üçüncü sırada yer aldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinde de 13 milyon 929 bin dolar ihracat gerçekleşti.

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DAİB üyesi firmalar, söz konusu ayda tarım ürünleri ihracatı bağlamında ise Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde 6 milyon 091 bin dolar, Yaş Meyve ve Sebze mamüllerinde 2 milyon 700 bin dolar, Meyve Sebze Mamullerinde 4 milyon 514 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En Fazla İhracat Irak’a Yapıldı

Birliğin ekim ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 41 milyon 867 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 16 milyon 519 bin dolar ile İran, 13 milyon 157 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 8 milyon 166 bin dolar ile Rusya, 7 milyon 770 bin dolar ile Romanya takip etti.

Sürdürülebilir ihracat için çalışmaya devam ediyoruz

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “Dünya mal ticareti 2022 yılında yüzde 15 büyüdü. Fakat, Temmuz-Ağustos aylarından itibaren mal ticaretinin yavaşladığı görülmektedir. Bu yavaşlamada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkisi önemli. Çünkü, Rusya-Ukrayna savaşı, emtia fiyatlarında artışa, yüksek enflasyona, bazı ürünlerde ihracat yasaklarına ve tedarik zincirlerinde kırılmalara sebep olmakta. Pandemi sonrası toparlanma sürecine girmişken, Avrupa’da, Amerika’da ekonomik durgunluk endişeleri ve para politikalarında faiz artışları yoluyla sıkılaşmalar halen devam etmekte. Türkiye olarak bu olumsuzluklara rağmen, yılın ilk 10 ayında, ihracat anlamında çok iyi bir performans gösterdik. Bu süreçte, yüzde 17 artışla 200 milyar dolar seviyesine ulaştık. Yılı da inşallah 250 milyar bandında kapatacağız. Fakat, Türkiye’nin ihracat artışında da genel dünya ekonomisinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kısmi bir yavaşlama oluşmaya başlayabilir. Dünyada yaşanan gelişmeleri izliyor ve sürdürülebilir bir ihracat için, her zaman ihracatçılarımızın yanında olmak, daha az kayıpla ve hatta tedbirleri fırsata çevirecek yollar bulmalarına vesile olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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“DAİB üyesi bin 322 firma, üç bin 258 üründe ihracata imza attı”

Ekim ayında DAİB üyesi 1.322 firmalar tarafından 61 ilden 3.258 üründe ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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