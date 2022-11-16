Ekonomi Bakan Yanık duyurdu Hesaplara yatırmaya başladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırmaya başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırmaya başladık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşlara yönelik bakım hizmetlerini aile odaklı sosyal hizmet politikası doğrultusunda geliştirip çeşitlendirdiklerini belirterek, “Engelli bireylerin bakımının aile yanında sağlanması ve yaşadıkları çevrede desteklenmesi amacıyla 2006 yılında başlattığımız Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz” dedi.


Evde Bakım Yardımı çerçevesinde hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 562 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetler ile ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

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