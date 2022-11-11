Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde en son gelişmeler! 11 Kasım 4A - 4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak?

Kamuda çalışan sözleşmeli 4B'li personele kadro konusunda verilen son bilgiler yakından takip ediliyor. Sözleşmeli memura kadro son durum Bakan Bilgin tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Konuyla ilgili kapsamın dışında son toplantı zamanı da belli oldu. Taşeron işçiler, mevsimlik ve geçici işçi gibi konularda çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur-SEN ile birlikte yürüttüğü ortak çalışma kapsamında sona geldi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIK!

Bakan Bilgin'den konuyla ilgili gelen açıklama şöyle:

"Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır.

Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz"

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SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİNDE EN SON GELİŞMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"

Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı:

"Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."

SÖZLEŞMELİYE KADRO MESELESİ NEDİR?

Kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personel var. 600 bine yakın personeli ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor.

Sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bir takım farklar bulunuyor.

Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor, görevde yükselme sınavına giremiyorlar.

Çalışmanın tamamlanmasıyla, kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak.

Kadroya geçiş isteğe bağlı olacak

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Düzenlemenin son şeklinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

600 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO BEKLİYOR

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO DÜZENLEMESİ NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Kamuda sözleşmeli personele kadroda son durum, vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Ekonominin en önemli başlıklarından olan kamudaki sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesine yönelik son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamuda çalışan 4B'lilerin kadroya alınacağını ve bununla ilgili çalışma yapılacağını söyledi. Sözleşmeli personelle ilgili durum bu hafta yapılacak görüşmede ele alınacak.

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuda binlerce sözleşmeli personel kadroya alınmak için düzenlemeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu hafta özel bir görüşme yapılacağını ve sözleşmeli personelle ilgili durumun konu edileceğini söyledi.

Diğer yandan Bakan Bilgin kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürdüklerini dile getirerek, "Çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık." demişti.

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL NEDİR?

4-B Sözleşmeli personel: Kamu kurumlarında yıllık sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olmaktadır.

BAĞ-KUR olarak bilinir. Kariyer ve meslek gurupları kategorileri haricinde çalışan kesim 4a gurubu çalışanlarıdır. Hemşire, mühendis, teknisyen, sağlık memuru, koruma, güvenlik kadroları 4b gurubudur. 4b kadro guruplarına ilk defa girecek olan bir kişi KPSS'ye girerek mesleğe başlayabilir.

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Türkiye'de mesleklerini icra eden vatandaşlar sosyal güvencelerden faydalanabilmeleri ve belirli şartlar tamamlandığında emekli olabilmeleri için devletin oluşturduğu SGK sistemine ihtiyaç duyar. Mesleklerini icra eden vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan çeşitli kurumlarda çalışmalıdırlar. Devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunur.

4B KADRO STATÜSÜNDE HANGİ MESLEKLER VAR?

Kanunun değişmesiyle 4B kadro statüsü, kariyer meslek sahibi kişileri ilgilendirir. Kariyer meslek grubuna sahip kişiler olarak nitelendirdiğimiz ise; hemşire, mühendis, bekçi gibi mesleklere sahip vatandaşları kapsar. 4B kadro, bu mesleklere ek olarak taşerondan kadrolu sürece geçişte de sürekli gündeme gelir. Sizin için yukarıda sıralamış olduğumuz kariyer mesleklerine sahip kişiler ÖSYM'nin hazırladığı KPSS sınavına girerler. ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna ve KPSS'den aldıkları puana göre tercih yaparlar. Tercih sonucunda yerleştirilen kişiler 4B kadrosuna dahil olmuş olurlar.

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4B'liler devletin ihtiyacına bağlı olarak 12 aylık sözleşme ile alınır. Her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çalışma koşulları 4A'lılarla aynı olmasına rağmen özlük hakları itibarıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi bulunuyorlar.

4B statüsünü kapsayan meslekler ise; öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, teknisyen, veznedar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar oluyor. 4B'liler yenilenen kanuna bağlı olarak bu meslek gruplarına bağlı vatandaşları kapsar.

SÖZLEŞMELİ MEMURUN KADROYA GEÇMESİ ZORUNLU MU, İSTEĞE BAĞLI MI OLACAK?

Sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bazı farklar bulunuyor. Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor ve görevde yükselme sınavına giremiyor.

600 bine yakın personeli ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla beraber kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak.

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Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. Düzenlemenin son şeklinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

4B'Lİ ÇALIŞANLARA KADRO VERİLECEK Mİ?

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında sözleşmeliye kadro çalışmasının detaylarını değerlendirdi:

''Memur-Sen ile son bir müzakere yapılacak. O toplantıdan sonra taslak son halini alacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve ardından Meclis'e sevk edilecek. Memur-Sen kapsamın geniş tutulmasını isterken Çalışma Bakanlığının yürüttüğü hazırlıklarda 4B'lileri kapsayan bir durum söz konusu.

Aradaki pürüz halledildikten sonra bu çalışma Meclis'e gelecektir. Bu konu 3 bin 600 ek gösterge ile birlikte gündeme gelmişti. 3 bin 600 yaz ayların gerçekleşmişti ve ocak ayında başlayacağı belirtilmişti. Bu çalışma da öyle görünüyor ki Meclis'te düzenlendikten sonra ocak ayında başlayacak. Burada bir hak kaybı olmayacak. 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmeli olanlar ya da sözleşmeli olarak atananlar bu kapsam dahilinde tutulacak. Bu noktadan sonra 4B'li olanlar 4A'ya geçmiş olacaklar. Sosyal ve mali haklar da değişmiş olacak.''

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4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI 2022

4b sözleşmeli Büro personeli (lisans) 6.326,06 TL

4b sözleşmeli Çocuk Gelişimcisi (lisans) 7.255,65 TL

4b sözleşmeli Destek personeli (lise ) 5.572,00 TL

4b sözleşmeli Din görevlisi 6.453,00 TL

4b sözleşmeli diyetisyen ( lisans) 7.460,00 TL

4b sözleşmeli ebe( lisans) 7.460,00 TL

4b sözleşmeli hemşire ( lisans) 7.460,00 TL

4b sözleşmeli idari Büro pers.(lisans) 6.116,59 TL

4b sözleşmeli İnfaz koruma pers.(lisans) 6.358,54 TL

4b sözleşmeli mühendis ( lisans) 9.866,00 TL

4b sözleşmeli öğretmen ( lisans) 7.089,35 TL

4b sözleşmeli tekniker ( ön lisans) 7.113,15 TL

4b sözleşmeli teknisyen ( lise ) 6.348,08 TL

HANGİ ÇALIŞANLARA KADRO VERİLECEK?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesinin bu ay sonuna çıkması bekleniyor. Ancak taslak metinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar sözleşmeli olanları içerdiği yer aldığını için düzenleme bu ay sonunda çıksa bile uygulamaya Ocak ayından itibaren gerçekleşeceği söyleniyor.

4A, 4B, 4C NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

4a: SSK'ya pirim ödemesi yapan kişileri kapsar. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanlarını ifade eder. 4a sistemi 5510 sayılı yasa kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu altında yer alır.

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4b: Eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinir. Kariyer ve meslek gurupları kategorileri haricinde çalışan kesim 4a gurubu çalışanlarıdır. Örnek verilmek gerekirse, hemşire, mühendis, teknisyen, sağlık memuru, koruma, güvenlik kadroları 4b gurubudur. 4b kadro guruplarına ilk defa girecek olan bir kişi KPSS'ye girerek mesleğe başlayabilir.

4c: Eski tanımda Emekli Sandığına bağlı çalışanlar şuan 4c'de yer alırlar. Diğer bir ifade ile 1 yılın altında süre ile veya mevsimlik hizmet şartlarında çalışan kişiler, Devlet Maliye Bakanlığı'nın ortak görüşünde Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, belirli bir adet ve ücret sınırındaki sözleşme ile çalıştırılanlar, 4c'ye dahil olurlar.

Emekli olan herkesin isimleri 4a, 4b, 4c sigortalı kişiler listesinde ve bu sigorta sistemlerinin birinin içinde mutlaka yer alır. Bu kapsamda 4a,4b,4c sistemlerinin tümü Türkiye'de çalışan vatandaşların sosyal güvencelerden faydalanarak emeklilik şartlarını tamamlamaları halinde, emekli maaşı alabilmelerini sağlayan yapılardır.

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