Gündem Bakan Bozdağdan CHPli Başarıra sert tepki Sen Türk ordusuna satılmış diyen adamsın
POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan CHP'li Başarır'a sert tepki: Sen Türk ordusuna 'satılmış' diyen adamsın

Yalova Adalet Sarayı’nda mahkeme salonunu basarak hakimleri ve savcıları tehdit eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ haddini bildirdi. Bozdağ, “Ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem.”dedi. CHP’li Başarır ise Adalet Bakanı Bozdağ’ın üzerine yürüdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Bozdağdan CHPli Başarıra sert tepki: Sen Türk ordusuna satılmış diyen adamsın
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Plan-Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın bütçesinin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yalova’da yaşanan olayı gündeme getirdi.

"HAD BİLMEZE HAD ÖĞRETMEK BENİM VAZİFEM"

Bozdağ, “Çok açıkça şunu da söylemek isterim: Yargıya karşı, yargı görevi yapan hâkim ve savcılarımıza hakaret edilmesi, Yalova örneğinde olduğu gibi, mahkemeye karşı el kol sağlanması ve adalet içeren sözler söylenmesi asla kabul edilemez. Bakın, ben o konuda açıklamamaya özen gösterecektim ama baktım iş büyük; fotoğrafları, o görüntüleri izledikten sonra daha salondan çıkıp o koridorlarda konuşanları, deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem.” dedi.

BOZDAĞ’IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Adalet Bakanı Bozdağ’ın sözleri üzerine CHP’li Ali Mahir Başarır Bozdağ’ın üzerine yürümek isterken Bozdağ’da “Haddini bilmezin tekisin sen, hukuku ayaklar altına alan adamsın sen, mahkeme basan adamsın sen. İnşallah, bunların hesabını vereceksin. Bağıra bağıra, iftiralarını tekrar ede ede suçluluğunu örtemezsin, öyle değil.” diye konuştu.

"SEN TÜRK ORDUSUNA DA 'SATILMIŞ' DİYEN ADAMSIN"

Bozdağ sözlerinin devamında ise “Sen Türk ordusuna da “satılmış” diyen adamsın. Sen kimin ağzıyla konuşuyorsun? Her yerde kabadayılık yapıyorsun, her yerde, her yerde. Kabadayılığa yer yok hukuk devletinde.Bağıra bağıra, hakaret ede ede hukukçu olduğunu söylüyorsun. Senin ahlaksızlığına cevap vermeye benim ahlakım yetmez” diye konuştu.

Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
GÜNDEM
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu: Hiçbir suç cezasız kalmayacak
GÜNDEM
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu: Hiçbir suç cezasız kalmayacak
Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Araç sahipleri dikkat: İyi sürücüye yüzde 50 indirim.
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Boyu 25 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak topluyorlar.
Ukraynayı işaret ettiler

​Polonya'ya düşen füze ile ilgili Rusya'dan dikkat çeken açıklama.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu.

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni listeyi açıkladı.

Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.