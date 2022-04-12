Pahalı ayakkabı fuarı Türkiye’de

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş Türk ayakkabı sektörünü bir adım öne çıkardı. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, 17 yıldır Moskova’da düzenlenen ve zenginlerin ayakkabı fuarı olarak bilinen Euroshoes’un Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) çatısı altında faaliyetlerini Türkiye’de sürdürmek için kendilerine başvurduğunu söyledi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ORGANİZASYONU

TASD Başkanı Berke İçten, 32 bin metre karede düzenledikleri AYMOD’un Milano’daki Micam Fuarı’nı da geçerek Avrupa’nın en büyük ayakkabı organizasyonu olduğunu söyledi. Elde edilen başarının sektörde büyük ses getirdiğini vurgulayan İçten, “33 yıllık geçmişi bulunan AYMOD’u ilk kez TASD’nin liderliğinde ve örnek bir dayanışma ile gerçekleştirdik. Fuarda, 4 bin 500’ü yabancı olmak üzere toplam 22 bin ziyaretçiyi ağırladık” ifadelerini kullandı.

Yan Belyaev-Berke İçten

DÜNYADAN ALDIĞIMIZ PAY ARTACAK

62 ülkeden alıcıların katıldığı 66. AYMOD’da gözlemci olarak yer alan İtalya ve Portekiz ayakkabı üreticilerinin bir sonraki fuara katılmak için talepte bulunduğunu kaydeden İçten şunları söyledi: “Fuarda Euroshoes’in organizatörü Yan Belyaev ile bir araya geldik. Avusturya, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, İsrail, Portekiz, Fransa, Finlandiya, İsviçre’nin yanı sıra Brezilya ve ABD’den de ayakkabı ve aksesuar markalarının katıldığı ve zenginlerin ayakkabı fuarı olarak bilinen Euroshoes, faaliyetlerine AYMOD çatısı altında sürdürmek için bize başvurdu. Bu endüstrimizin gelişmesine ve dünya ayakkabı ticaretinden aldığımız payın daha da artmasına yol açacak.”

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TÜRKİYE, RUSYA İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Başlangıçta Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinden olumsuz etkilendiklerini ifade eden İçten, “Rusya’dan sipariş iptalleri ya da erteleme talepleri geldi. Ancak Batılı ülkelerin ambargosu ve Avrupalı markaların çekilme kararı ile birlikte Türkiye, Rusya için en önemli cazibe merkezlerinden biri haline dönüştü. AYMOD Fuarı’nda Rus alıcıların Türkiye’ye artan ilgisini gördük” diye konuştu.

Hedef 1.3 milyar $ ihracat

Berke İçten, Batı ülkelerinin ambargo kararından sonra AYMOD’u ziyaret etmek isteyen Rusların sayısında önemli bir artış yaşandığını söyledi. İçten, “2021’de 82,5 milyon dolar olan Rusya’ya ayakkabı ihracatımızı bu yıl 130-140 milyon dolara çıkarabileceğimizi öngörüyorum” dedi. Türk ayakkabı üreticisinin son yıllarda küresel perakende markalarının radarına girdiğini vurgulayan İçten, yıl sonunda 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamak için çalıştıklarını bildirdi.

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