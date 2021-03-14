Paketin hedefi güçlü büyüme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan “Ekonomi Reformları Paketi”yle sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme hedefleniyor. Toplantı çıkışında katılımcılara dağıtılan kitapçıkta onlarca alt başlık ve bu alt başlıklar bünyesinde atılacak yüzlerce adım var. Kitapçık; Türkiye’nin yurt dışı misyonları aracılığıyla hem yurt dışındaki yatırımcılara hem de yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine dağıtılarak reform paketinin etkinli arttırılacak.

Erdoğan’ın; ‘güven ve istikrara dayalı mali disiplin ile risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturmak’ temel hedefleriyle açıkladığı paketin temel amacı şu 3 ayak üzerinde oturtuluyor: 1-Makroekonomik istikrarın temini. 2-Rekabetçi üretim ve verimlilik artışları. 3-Şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim.”

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YENİ NORMALE UYUM ADIMLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan çalışmaya göre; yapılacak reformlar için “Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim” ana hedefi belirlendi. Reform paketinin temel amaçları ise “Makroekonomik istikrarın temini”, “Rekabetçi üretim ve verimlilik artışları” ile “Şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim” oldu.

İKİ ANA ALANDA GÜÇLÜ MÜCADELE

Kitapçığa göre, “makroekonomik politikalar” ve “yapısal politikalar” olmak üzere iki ana reform alanı bulunurken her iki ana hedef altında 5’er başlık belirlendi. “Makro ekonomik politikalar” kapsamında kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık ve istihdam yer alırken, “yapısal politikalar” kapsamını ise kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet ile piyasa gözetimi ve denetimi başlıkları oluşturdu.

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Tüketiciyi koruyacak adil bir rekabet

-İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda iç ticareti kolaylaştıracak tedbirler hayata geçirilecek.

-Dijital piyasalarda adil rekabeti geliştirmek için serbest pazar ilkeleri ve Avrupa birliği düzenlemeleriyle uyumlu adımlar atılacak. Bunun için dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik kanun teklifi hazırlanacak.

-Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi için piyasa gözetimi ve denetimi güçlendirmek için Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

Cari açıkla mücadele adımları

-Yapısal cari açık azaltılacak.

-İhracat tabana yayılacak.

-İhracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak.

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-Uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli madenler ve taşlar piyasası oluşturulacak.

-Sanayide yeşil dönüşüm desteklenecek.

Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim

-Finansal istikrar komitesi kurulacak.

-Ekonomi koordinasyon kurulu kurulacak.

-Kurumsal yapılar güçlendirilecek.

Üretken yatırımlara güçlü teşvik

-Özel kesim yatırımlarının korunması hakkında kanun çıkarılacak.

-Devlet destekleri reformu yapılacak.

-Yatırım teşvik sistemi reforme edilecek.

İstihdamı artıracak beş eylem

-İstihdam teşvikleri revize edilecek.

-İlave istihdama finansman desteği sağlanacak.

-Genç istihdamını ve işgücü niteliğini artıracak adımlar atılacak.

-Yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacak.

-Geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü hızlandırılacak.

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Yatırımcı dostu vergi mevzuatı

-Kamu alım ihalelerinde reform yapılacak.

-Harcama disiplini sağlanacak.

-Kamu borç yönetimi güçlendirilecek.

-Kamu-özel işbirliği çerçeve kanunu çıkarılacak.

-Kamu iktisadi teşebbüsleri reformu yapılacak.

Fiyat istikrarı için bir dizi önlem

-Fiyat istikrarı komitesi oluşturulacak.

-Erken uyarı sistemi kurulacak.

-Gıda kaybı ve israfı engellenecek.

-Enflasyon ataleti azaltılacak.

Finansal Sektör Güçlendirilecek

-Bankacılık sektörünün aktif kalitesi artırılacak.

-Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesi güçlendirilecek.

-Faizsiz finans sistemi güçlendirilecek.

-Finansal sektörün kurumsal altyapısı geliştirilecek.

-Sermaye piyasaları güçlendirilecek.

-Finansal kapsayıcılık artırılacak.

EKONOMİ Ekonomi Reform Paketi dış basında: Erdoğan ekonomiyi güçlendirecek