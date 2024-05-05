Panellerde yerlilik artacak

Türkiye, enerji ve enerjide kullanılan komponentlerde dışa bağımlılığını azaltmak istiyor. Bu konuda yenilenebilir enerji Türkiye için çok önemli bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda güneş enerjisi panellerinde bulunan fotovoltaik hücrelerin ithalatına ilişkin yeni bir yönetmelik yayınlandı. Bu hedef doğrultusunda Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre daha önce kilogram başına 60 dolar olarak belirlenen güneş hücresi gözetim bedeli kilogram başına 85 dolara yükseltildi. Uygulama ile ithal edilen fotovoltaik güneş hücrelerinin (güneş enerjisi panellerinin pili) yerli olarak üretilmesi teşvik edilecek. Böylece güneş enerjisi üretiminde yerlilik payı artırılacak.





KURULU GÜÇ 14 BİN MEGAVATA YAKLAŞTI

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 30 Nisan 2024 verilerine göre Türkiye'nin toplam kurulu gücü 108 bin 861 megavat olarak gerçekleşirken, güneş enerjisi kurulu gücü 13 bin 602 megavata yükseldi. Güneş kurulu gücünün 11 bin 933 megavatı lisanssız, bin 669 megavatı ise lisanslı olarak gerçekleşti. Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin 2035'e kadar yaklaşık yüzde 500 artışla 52,9 gigavata ulaşması ve güneş enerjisinin en yüksek kurulu güce sahip kaynak olması hedefleniyor.





PANEL KAPASİTESİNDE DÖRDÜNCÜYÜZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, dünya genelinde yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapasitesi bulunuyor. Dünyada ilk sırada 124 bin megavat üretim kapasitesiyle Çin yer alıyor. Çin'i 14 bin megavatla Vietnam, 9 bin 200 megavatla Güney Kore takip ediyor. Türkiye ise 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Ayrıca tüm AB ülkelerinin toplam üretim kapasitesi ise 3 bin 200 megavat seviyesinde bulunuyor. Buna göre Türkiye, 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle Avrupa’da lider konumda bulunuyor. Türkiye'nin ilerleyen süreçte yapacağı yatırımlarla güneşte üretim kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkaracağı öngörülüyor.





UZUN VADEDE 20 GW

Türkiye’de yaklaşık 15 yıllık geçmişe sahip güneş paneli üretimi sektörü özellikle teşvikleriyle hızlı bir şekilde gelişti. Hâlihazırda 37 firma güneş paneli üretimi yapıyor. Coğrafi konumu ve yapısı nedeniyle güneş enerjisi santrali kurulumuna oldukça elverişli olan Türkiye, bu firmaların üretimi ile yıllık 1-1,5 gigavat olan kurulum ortalamasını kısa vadede 6-7 gigavata çıkarmak istiyor. Uzun vadede ise hedef 20 gigavat.



