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Ekonomi

Pazar yeri maliyeti azalacak

Kapalı pazar yerlerinde kiralama usulü kaldırılacak. TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifinde bu yerlerin pazarcılara yüksek bedellerle tekrar kiralanmasının önüne geçilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:09 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pazarcıların satış yeri maliyetleri azalacak. Kapalı pazar yerlerinde kiralama usulü kaldırılacak. Böylece, bu yerlerin pazarcılara yüksek bedellerle tekrar kiralanmasının önüne geçilecek. AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda görüşülen fahiş fiyata ve stokçulara ağrı cezalar getiren parkende ticaret kanunun teklifinin getirilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Erkan, düzenlemeyle kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesle- ğinde olmayan kişilere verilmesinin önüne geçileceğini söyledi.


TAHSİS USULÜYLE KULLANILACAK

Pazarcılara yüksel bedelle kiralanan yerlerin tekrar kiralanmasının maliyetleri artırdığını belirten Erkan şöyle konuştu: "Bu sebeple söz konusu kanunda düzenlenen kapalı pazar yerlerinde sınırlı ayni hak tesisiyle kiralama usulünün kaldırılmasına yönelik değişiklik yapılmasına gerek duyulmuştur. Yapılan değişiklikle pazar yerlerinde bulunan satış yerlerinin yalnızca tahsis usulüyle kullandırılması ve böylece pazarcıların maliyetinin azaltılması amaçlanmaktadır."


TICARET HAYATINA ENGEL OLMAYACAK

Ticaret Bakanlığı’na bir takvim yılı içinde en az 3 defa stokçuluk yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine altı güne kadar kapatma cezası verme tanınması öngörüldüğünü ifade eden Erkan, "Kapatma tedbirlerinin süresinin belirlenmesinde ticari hayatın temel akışının korunması ve yaptırım öncülüğünün sağlanması hususları dikkate alınmıştır" bilgisini verdi.


#Ekonomi
#pazar yeri
#maliyet
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