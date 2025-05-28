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Perakendeciler toplandı

Perakendeciler toplandı

16:0228/05/2025, Çarşamba
AA
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Perakende dünyası bir araya geldi
Perakende dünyası bir araya geldi

Perakende Günleri 2025, perakendeciler, AVM'ler, tedarikçilerle teknoloji, e-ticaret ve lojistik firmalarını Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi.

Perakende Günleri 2025'in açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı (ortada), Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe ve Taklitle Mücadele Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge katıldı.


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