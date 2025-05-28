Perakendeciler toplandı

Perakende Günleri 2025'in açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı (ortada), Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe ve Taklitle Mücadele Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge katıldı.